Osteoporosi, venerdì screening gratuito 

L’Endocrinologia del Policlinico Duilio Casula in prima linea per la prevenzione dell’osteoporosi. Venerdì gli specialisti effettueranno screening gratuiti (prenotabili al numero 07051096517) in occasione dell’evento “Ospedale aperto” organizzato dalle referenti regionali della Società Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, le dottoresse Francesca Pigliaru e Rosanna Cabula.

In Italia l’osteoporosi colpisce circa 5 milioni di persone, di cui l’80% sono donne in post menopausa. Secondo l’indagine multiscopo dell’Istat “Aspetti della vita quotidiana” del 2021, il 7,8% della popolazione ha dichiarato di essere affetto da questa malattia, con prevalenza che aumenta progressivamente con l’avanzare dell’età, in particolare nelle donne dopo i 55 anni.

La prevenzione svolge un ruolo fondamentale che deve cominciare in età precoce, soprattutto nell’adolescenza, quando l’apporto di calcio attraverso gli alimenti viene assorbito dall’organismo e contribuisce effettivamente al consolidarsi della densità ossea. Per la campagna di sensibilizzazione del 2023 il tema scelto dall’International Osteoporosis Foundation è “Un passo avanti per la salute delle tue ossa”.

