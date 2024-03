Osteoporosi, screening gratuito 

Venerdì 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, l’Asmar (Associazione malattie autoimmuni e reumatologiche) organizza uno screening gratuito per l’osteoporosi.

Dalle 15 alle 18 nella sede dell’Asmar in via Baccelli 7 sarà fatta una Moc calcaneare gratuita (in ordine di arrivo) poi seguirà un convegno con la partecipazione di Ivo Picciau, (presidente dell’Asmar), Patrizia Sarritzu (Referente Cfu Cagliari), Lorenza Montaldo (Reumatologa Aou Cagliari) e Cosimina Matulli (Reumatologa Aou Cagliari).

La giornata di prevenzione è organizzata in collaborazione con la struttura complessa di reumatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, il Comitato fibromialgici uniti – Italia odv. L’attività fa parte di un progetto di prevenzione e screening su l’osteoporosi che Asmar sta portando avanti in tutta la Sardegna grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna e al patrocinio del Comune di Sanluri.

Si stima che entro il 2050 le persone over 60 con fratture del femore o dell’anca aumenteranno di 10 volte. Attualmente, in Italia, come emerge dai dati del Ministero della Salute, circa 5 milioni di persone sono affette da osteoporosi (ma forse il dato è sottostimato), di cui l’80% sono donne in post menopausa. Ne sono colpite il 23% delle donne oltre i 40 anni e il 14% degli uomini con più di 60 anni. Le fratture osteoporotiche rappresentano una delle principali cause di mortalità dell’anziano. Gli individui che vanno incontro ad una frattura del femore presentano un tasso di mortalità del 15-30%. Dati di mortalità sovrapponibili a quelli riscontrabili nell’ictus o nel carcinoma della mammella. Più spesso i pazienti non sono più autosufficienti.

