Osteoporosi, consulti gratuiti al Policlinico 

L’osteoporosi avanza spesso senza sintomi, indebolisce le ossa e può manifestarsi quando arriva una frattura. Per intercettare il rischio prima che sia troppo tardi, il Policlinico “Duilio Casula” apre le porte ai cittadini con consulti gratuiti e su prenotazione.Martedì 20 ottobre, in occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi, endocrinologi e reumatologi dell’Aou di Cagliari saranno a disposizione per offrire informazioni e una valutazione mirata alla prevenzione. L’iniziativa è promossa dalla Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro e dall’Associazione malati reumatici, con la partnership della Società italiana dell’osteoporosi, del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro.. Per accedere ai consulti occorre prenotarsi lunedì, dalle 13 alle 14, allo 07051096517. I posti sono limitati. I pazienti dovranno presentarsi il giorno dopo nell’ambulatorio di Endocrinologia numero 19, al piano 0 del blocco C del Policlinico.

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