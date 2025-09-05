Ostello per i clochard, via ai lavori 

Da ex palazzo della solidarietà, chiuso e abbandonato da anni, a centro per i senza fissa dimora. Nuova vita per la struttura comunale di via Cilea, al centro di un progetto Pnrr di riqualificazione urbana - finanziato con poco meno di 1 milione di euro - studiato per cercare di tamponare un problema che solo in città riguarda un centinaio di persone senza una casa.

Accanto alla porta d’ingresso della palazzina c’è ancora la targa con l’elenco delle associazioni che un tempo venivano ospitate in quella che tutti ricordano come la casa del volontariato: dagli scout, sino all’allora compagnia barracellare.

Parte il cantiere

Il cartello di inizio lavori posizionato più avanti annuncia la nuova destinazione: “stazione di posta”. Nel primo piano sono previsti gli uffici, un ambulatorio e una farmacia sociale e una zona ricreativa dove si potrà consumare un pasto caldo o un semplice caffè. Un punto di ritrovo per chi, per un motivo o per un altro, durante il giorno spesso è costretto a vagare per la città senza una meta. Il primo piano invece ospiterà le camere da letto con bagno, 3 per gli uomini e altrettante per le donne, con ingressi separati, e un’area per il portiere. Per un totale di 11 posti letto.

Fra le priorità c’è il contrasto alla povertà, l’accoglienza temporanea per persone in condizione di fragilità sociale, economica e abitativa, e la presa in carico integrata. Il nuovo servizio nel centro della città sarà dedicato non solo ai Comuni del Plus Quartu-Parteolla, ma anche agli altri ambiti territoriali dell’area vasta.

I tempi

I cantieri - assicurano dal Comune - saranno completati entro la fine del prossimo inverno. Gli spazi ristrutturati saranno poi gestiti dalla rete territoriale in via di costituzione grazie al contributo degli Enti del Terzo settore. «L’avvio dei lavori di riqualificazione del centro trasmette nuovo entusiasmo intorno a un progetto fondato appunto sulla collaborazione, nonché sulla sussidiarietà e sulla partecipazione attiva», il commento dell’assessore alle Politiche sociali e generazionali Marco Camboni. «Sarà un altro tassello del percorso avviato, un’altra opportunità per andare incontro a tante persone che vivono in condizioni di estrema difficoltà. Purtroppo a Quartu non sono poche, ma con la volontà di non lasciare indietro nessuno abbiamo ritenuto necessario realizzare questa struttura, che diventerà un punto di riferimento per loro, oltre che un modello di contrasto alla povertà, di accoglienza, di inclusione».

RIPRODUZIONE RISERVATA