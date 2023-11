Ostello in cerca di gestore 

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione della vecchia stazione ferroviaria di Barumini e ora può partire la procedura per il suo affido in gestione. La struttura è stata trasformata in un moderno ostello per la gioventù con somministrazione di alimenti e bevande. Per il suo futuro il comune prevede un bando con la concessione che avrà una durata di nove anni e un canone annuale di gara che parte da 20mila euro.

«Siamo soddisfatti perché ci sarà modo di migliorare l'offerta sul territorio, in una struttura ristrutturata e di pregio, e allo stesso tempo garantire l'opportunità di nuovi posti di lavoro per il nostro comune e per l’intera zona», commenta il sindaco Michele Zucca. La struttura, nel piano superiore, dispone di tre camere da letto con bagno privato. Al piano terra sono presenti degli spazi ricreativi con l’ingresso e l’accoglienza degli ospiti. Spicca la realizzazione di un bar che si somma agli spazi ricreativi esterni. L’idea progettuale viene dello studio di architettura Giovanni Galdieri che ha recuperato il valore identitario del luogo associando il concetto dell’ospitalità e trasformandolo in un accogliente ostello per chi visiterà Barumini.

