Ostello di Cala d'Oliva, cede il solaio di una stanza 

Crolla una parte del solaio di una camera da letto dell’Ostello di Cala d’Oliva, la ex Caserma Agenti della casa di reclusione dell’Asinara, trasformata in struttura ricettiva dalla cooperativa SognAsinara, che mostra segni evidenti di criticità strutturali in tutto l’edificio. Si tratta di una della quattro stanze su 14 destinate agli ospiti, chiuse a chiave per motivi di sicurezza dagli stessi gestori che oggi si trovano ad affrontare le problematiche relative ai cedimenti localizzati nei muri, in particolare degli ambienti del primo piano. Qui è collassata una parte del tetto di una delle stanze a causa del fenomeno di degrado, per fortuna senza conseguenze per le persone.

Nell’ultimo sopralluogo congiunto effettuato dalla Conservatoria regionale delle Coste, proprietaria dell’immobile, insieme ai vigili del fuoco, hanno rilevato la presenza di fenomeni di rischio crollo nelle coperture e nelle pareti. Il sindaco Massimo Mulas ha firmato l'ordinanza con richiesta urgente alla Regione di procedere alla sostituzione dei solai, al rifacimento degli scarichi delle acque meteoriche e al rinforzo strutturale dei locali del primo piano. «Tutto questo – dice Mulas - prima dell’avvio della prossima stagione turistica estiva, per garantire la sicurezza dei fruitori della struttura e del personale impegnato».

RIPRODUZIONE RISERVATA