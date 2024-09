Ostello abbandonato, il caso in Aula 

«Resta chiuso l’ex Ostello della gioventù di Torre dei Corsari, nonostante il giudice del Tribunale fallimentare abbia escluso la struttura dall’asta e disposto la consegna delle chiavi direttamente al Comune. Negligenza della Giunta o altro?». È ciò che puntano a capire i consiglieri di minoranza di Arbus che, dopo un recente sopralluogo da cui è emerso lo stato di abbandono dell’edificio, hanno presentato un’interrogazione al sindaco, Paolo Salis. «Esprimiamo – dice la prima firmataria, Anita Tatti – preoccupazione per le precarie condizioni in cui versa il complesso alberghiero e perplessità sul silenzio della Giunta».

Il fallimento

Si torna a parlare, dunque, dell’Ostello nato negli anni Ottanta, nel 2010 trasformato nell’Hotel Torre a 4 stelle, chiuso per fallimento della ditta Demontis di Guspini, gestore della struttura. Questa volta si cambia decisamente registro: la minoranza riaccende i riflettori non più sull’aspetto economico di un debito di mezzo milione di euro della società, ma sul rischio che l’edificio, abbandonato al suo destino, possa finire nelle mani dei vandali. «Siamo fortemente preoccupati – dice Tatti – per le sorti future dell’Ostello. Non potrebbe essere diversamente, basta osservarlo dall’esterno. Il cancello d’ingresso spalancato, dalle ante aperte di alcune finestre si vede l’interno, il tetto comincia a perdere le tegole. E poi la siepe di recinzione trascurata invade la carreggiata, lungo la strada di confine erbacce secche ovunque, l’incendio è dietro l’angolo». Tatti, ripercorrendo le vicende recenti, ricorda che «dopo il fallimento del gestore, la problematica è arrivata in Aula con una mozione. Le promesse del primo cittadino furono di attivarsi per riavere le chiavi dell’immobile e metterlo in vendita. Volontà ripetuta in estate nel corso di un incontro con un’associazione. Dopo un anno, solo parole».

Il villaggio

Il capo gruppo di minoranza, Michele Schirru, pone l’accento sul degrado generale del villaggio turistico. «Nella località più popolata della Costa Verde oggi il degrado aumenta. Lo stesso spiazzo dove si trova la torre, meta turistica tutto l’anno, mostra le panchine in legno completamente distrutte. Allargando lo sguardo al centro abitato ci sono rifiuti, negozi chiusi e servizi ridotti al minimo. La situazione è peggiorata con l’istituzione del senso unico: spiagge meno frequentate e strisce blu vuote, salvo i giorni festivi».

Il Comune

«Sull’argomento – ha ribadito il primo cittadino – l’Aula si è già espressa. Questo non vuol dire che non se ne debba parlare. Sono le accuse gratuite che non portano nulla di buono. Ho chiesto più volte al curatore fallimentare la consegna del bene pubblico, un atto importante per riaprire le porte. In tal senso nessuna risposta. Ho scritto da poco per ricordare che eventuali danni saranno addebitati ai responsabili dell’iter fallimentare».



