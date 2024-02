Ostaggio dei sequestratori e della paura: Riccardo Devoto, il ragazzo nato due volte 

Ostaggio della paura, prima. Dei banditi, poi. Delle banche, infine. Della giustizia, come non bastasse. Un crescendo di brutti eventi caratterizzano l’esistenza di un ragazzo che si fa uomo nella Nuoro impegnata nella lotta al banditismo. La vicenda umana e professionale di Riccardo Devoto è impressionante e suo malgrado appassionante: scritto insieme al giornalista Michele Tatti, il libro – in uscita oggi per Il Maestrale – la riassume nel titolo, “Prigioniero del mio nome”.

Si legge tutta d’un fiato la cronistoria del ragazzo nato (due volte) da una famiglia di imprenditori che cambia per non morire. La torrefazione negli Anni Settanta viaggiava col vento in poppa, a un prezzo carissimo: la paura. «Trascorro la mia infanzia», scrive Devoto che oggi ha 63 anni, «isolato e in isolamento». Fino a quando era successo. Lunedì 3 febbraio 1975: era in gita con la scuola, aveva 15 anni. «Sono le 11,15, mi apparto per fare pipì. Sette uomini in tuta mimetica, armati e mascherati, corrono verso di me». Lo avevano preso, incappucciato, infilato in macchina. «Si materializza l’incubo che ha condizionato la mia vita». Gli avevano detto: “Tra venti giorni sarai a casa”. Ma lui era scappato. «Il comandante dei carabinieri mi parla di banditi accerchiati costretti a liberarmi e tenta di convincermi ad avallare questa tesi. No. Sono stato bravo io, sono libero grazie alle mie forze, a una determinazione sconosciuta anche a me, e a una buona dose di incoscienza».

La colpa

Non immaginava, dopo, di dover fare i conti con una realtà nuova: «Il senso di vergogna avvertito già all’uscita della caserma mi accompagnerà per molto tempo fino a farmi sentire quasi responsabile, come se la colpa sia più del sequestrato che dei sequestratori, ritrovandomi per destino a vivere da ex in una città dove, al di là della solidarietà di larga parte della popolazione, una minoranza è immersa in quella zona grigia del “tanto soldi già ne hanno”, senza nulla conoscere della reale situazione dei conti aziendali».

Era durata poco la gioia, che aveva presto fatto spazio alla paura, sempre la stessa. I genitori lo avevano ritirato da scuola, «per circa due anni la mia prigionia diventa totale». Niente pizza con gli amici, nessun flirt con le ragazze. «Rigirandomi nel letto cerco di allontanare il mio pentirmi di essere scappato». Sarebbe stato meglio vivere qualche giorno con i «bastardi» e pagare il riscatto che gli avrebbe garantito una libertà vera?

Ma chi si sofferma sui pensieri che invadono la testa di un ex ostaggio? E se nel “dopo” c’è il tentativo di rapire il fratello, che succede? Riccardo Devoto si era trasferito a Firenze dove i banditi sardi avevano sequestrato una bimba, e c’era un clima di ostilità per chi arrivava dall’Isola. Aveva lasciato gli studi a pochi esami dalla laurea, era tornato nella sua Nuoro e si era concentrato sull’azienda. Ma l’incubo era tornato col rapimento dello zio, Gigino, tra disperazione, santone e fattucchiere, finti pezzi di orecchio e, soprattutto, l’accusa che girava, sottovoce ma insistente: non vogliono pagare. Invece non potevano, non avevano i miliardi che chiedevano i banditi. Ed era arrivata pure la bomba che aveva devastato la casa: «Ostaggi in servizio permanente effettivo».

L’azienda soffriva però i Devoto si illudevano di «poter vivere, più poveri ma liberi». Erano gli Anni Novanta: un prestigioso incarico in Confindustria e poi la delusione politica: «Sconfitto, specialmente nel mio orgoglio». Settecento voti. Ci si erano messe pure le banche, «colletti bianchi pronti a staccare la spina sventolando gli estratti conto». Eppure ce l’avevano fatta. E avevano cambiato, ancora una volta: non più un’azienda commerciale e alimentare ma immobiliare. Questo passaggio è particolarmente arrabbiato: «Sguardi velati dalla malignità di chi ci considera figli degeneri capaci di dilapidare una ricca eredità. Sappiatelo, cari corvi caduti dal nido nella piccola città descritta da Salvatore Satta, divisa in tre parti come la Gallia: non ci avete abbattuto».

Il finale è una lettera al padre, che non c’è più: ed è l’occasione per ricostruire i guai giudiziari, della serie “non mi sono fatto mancare nulla”. «Tutto per un’indennità di 17mila euro lordi in quattro anni». L’indagine si era conclusa con l’assoluzione. Riccardo Devoto si descrive svuotato di ogni energia, perfino incapace di sbattere sul muso chi lo aveva offeso mettendo in dubbio «l’onestà che tu e mamma ci avete insegnato». Questo libro è per lui, che non c’è più da tempo, e anche per lei, morta a 103 anni, po co prima che andasse in stampa.

