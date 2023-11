Ostaggi trascinati sotto l’ospedale  

Gaza. Alcuni ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre sono stati portati nell'ospedale al Shifa, sotto il cui complesso sono stati scoperti non solo un tunnel a dieci metri di profondità, ma anche una sala comando dei miliziani al livello -2 di uno degli edifici. L’esercito israeliano ha diffuso un video in cui si vedono due delle persone rapite all'interno della struttura sanitaria. Lì dove avrebbe trovato la morte anche la soldatessa Noa Marciano.

A illustrare i risultati di giorni di ricerche dentro e fuori il campus dell'ospedale è il portavoce militare Daniel Hagari, con tutta l'area continua a restare sotto i riflettori delle forze armate israeliane con l'obiettivo di scovare nuove prove. Gli ostaggi che appaiono nel video sono stati identificati: si tratta di un nepalese e un thailandese, trascinati a forza dentro l'ospedale e ripresi dalle telecamere di sorveglianza tra le 10.42 e le 11.01 del 7 ottobre. Mentre il tunnel costruito dai miliziani e scovato dai soldati israeliani è lungo 55 metri sotto il complesso ospedaliero. Vi si accede attraverso una profonda scala, ed è dotato da vari sistemi di difesa, tra cui una porta anti esplosivo e un foro per sparare all'esterno.

La scoperta sotto un capannone, accanto a un veicolo contenente numerose armi. Il tunnel è ancora in gran parte inesplorato e i soldati israeliani continuano a setacciarne il precorso. L'Oms ha definito l'ospedale una zona di morte e ha annunciato l'intenzione di voler evacuare l'ospedale. Si tratta di 291 pazienti e 25 operatori sanitari, mentre i 31 bambini nati prematuri sono già usciti accompagnati da tre medici e due infermieri.

Sul terreno le forze armate israeliane stanno sempre più consolidando il controllo della parte nord della Striscia, e il capo di stato maggiore dell'esercito, Herzi Halevi, ha approvato i piani per la continuazione della operazione di terra. Fonti palestinesi e di Hamas hanno fatto sapere che nuovi raid di Israele hanno causato decine di vittime. Secondo l'agenzia Wafa, 15 palestinesi sono stati uccisi in un attacco contro i campi profughi di Nuseirat, nel nord della Striscia, e Khan Yunis, al sud. Il ministero della sanità di Hamas ha poi denunciato detto che 41 membri di una sola famiglia sono stati uccisi in un raid contro la loro casa a Gaza City.

Ma l'esercito ha obiettato che 35 ingressi di tunnel militari sono stati scoperti durante perquisizioni di appartamenti di esponenti di Hamas nei rioni di Sheikh Ajlin e di Rimal, a Gaza City. Inoltre, malgrado Rimal sia considerata una zona essenzialmente residenziale, al suo interno sono state trovate svariate infrastrutture di Hamas, incluse postazioni per il lancio di razzi. Intanto il premier israeliano Benyamin Netanyahu è tornato ad attaccare l'Autorità nazionale palestinese sostenendo che il ministero degli Esteri palestinese ha pubblicato un comunicato sconvolgente in cui nega che Hamas sia responsabile della strage terribile al rave nel kibbutz Reim, attribuendola a Israele.

