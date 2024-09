Ostaggi, Netanyahu sotto accusa 

Tel Aviv. «Netanyahu tiene in vita la sua coalizione di governo e lascia morire gli ostaggi»: è l’accusa gravissima delle famiglie degli sequestrati, scesi nuovamente in piazza con migliaia di cittadini il giorno dopo la conferenza stampa del premier. Le dichiarazioni di Netanyahu hanno fatto crollare le speranze di riportare a casa gli ostaggi ancora in vita, a cominciare dall’affermazione che le truppe dell’Idf non si ritireranno dal Corridoio Filadelfia, al confine tra Gaza e l’Egitto, diventato il nodo su cui si sono fermati i colloqui per l’accordo sul cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi.

«Un nuovo 7 ottobre»

Un fronte su cui continua il pressing dell’amministrazione Usa, contraria a una presenza di Israele a Gaza sul lungo termine. Per Washington è ora di finalizzare l’accordo e per questo in settimana potrebbe essere messa sul tavolo una proposta “prendere o lasciare” rivolta a Netanyahu e Hamas. Tutto questo mentre l’Idf e l’Autorità nazionale palestinese sono in altissima allerta, evidentemente in base a informazioni di intelligence, per il rischio di un “nuovo scenario 7 ottobre” in Cisgiordania, con attacchi terroristici di ampia portata a insediamenti di coloni, o un nuovo assalto all’interno di Israele.

«Biden coinvolto»

Nella serata di martedì il consigliere della Casa Bianca John Kirby ha detto che gli Usa stanno «lavorando attivamente sui colloqui», tenendo «consultazioni costanti con Qatar, Egitto e Israele», mentre «naturalmente Il Cairo e Doha sono in contatto con Hamas», e ha aggiunto che il presidente Joe Biden è «personalmente coinvolto» in questi sforzi. Alla domanda se un accordo sia possibile con Netanyahu al potere, Kirby si è detto sicuro che il presidente Usa non avrebbe impegnato il suo tempo nel fine settimana «se non ci credesse» e ha spiegato che «le esecuzioni» dei sei giovani ostaggi «sottolineano quanto sia importante mantenere viva la speranza e andare avanti».

“Documento di sangue”

Tuttavia gli Stati Uniti, pur facendo pressioni eccezionali da settimane su Netanyahu , sanno bene che quello a cui sta giocando Yahya Sinwar è un logoramento di nervi da manuale. Per spingere sempre più nell’angolo Israele, ottenere quanto più possibile dai negoziati, e continuare a uccidere ostaggi ebrei scaricando la colpa del fallimento dell’accordo su Gerusalemme. Ma i colpi per il premier oltre che dalla Striscia arrivano dall’interno. Ad esempio ieri il quotidiano Yedioth Ahronoth ha pubblicato il “documento di sangue”, così definito da un alto funzionario della sicurezza israeliana: si tratta della proposta trasmessa ai mediatori il 27 luglio da Israele, con modifiche drammatiche rispetto al piano del 27 maggio approvato da Hamas. «Il testo ha cambiato il quadro dei colloqui - ha detto la fonte - con il risultato che Hamas ha giustiziato sei ostaggi nella notte di giovedì».

