Ostaggi nella via chiusa da 10 anni 

Un tratto di strada inibito al traffico automobilistico da almeno dieci anni. Accade a Iglesias in via Condotto, nel quartiere Sa Costera, cuore del centro storico, dove le transenne poste a delimitazione di un edificio pericolante occupano tuttora buona parte della sede stradale, impedendo di fatto il passaggio dei mezzi a quattro ruote. «Oramai – ironizza Giovanna Melis, residente a poche decine di metri dal luogo interessato – queste transenne fanno parte dell'arredo urbano. Una presenza piuttosto fastidiosa per chi deve muoversi a piedi o in bicicletta. Speriamo che si riesca a intervenire al più presto per liberare la strada e sistemare l'edificio, anche se non ci spieghiamo come possano essere passati dieci anni invano».

Il rogo e l’incuria

La vicenda ebbe inizio con un incendio, causato probabilmente da un malfunzionamento di una stufetta elettrica, che coinvolse l'edificio in questione. L’inquilino della casa venne fortunatamente tratto in salvo; non fu così per l'edificio che, divorato dalle fiamme, tra il disinteresse e l'incuria, con il passare degli anni si trasformò in un rudere pericolante. È passato un decennio e le condizioni strutturali dell'edificio sono peggiorate: divenuto regno incontrastato dei gatti (proprio di fronte si è creata una colonia felina, regolarmente registrata al Comune e gestita dai volontari) lo stabile rappresenta una nota stonata rispetto alle armonie di gran parte del centro storico. Oltre ai disagi per i residenti, l'immagine non è una bella cartolina neppure per i visitatori della città: via Condotto è infatti una strada storicamente e turisticamente importante perché conduce alla Torre Guelfa e a un altro simbolo cittadino, Is Grifoneddus.

Verso la svolta

La decennale e intricata questione potrebbe però essere a un passo dalla svolta, come afferma l'assessore ai lavori pubblici Nicola Concas: «Il proprietario dell'immobile ha seguito l'iter della conferenza dei servizi e a breve inizieranno gli interventi per il ripristino dell'edificio. Conclusi questi, verranno tolte le transenne in modo tale da riportare alla piena fruibilità il tratto di strada al momento parzialmente inagibile».

Case abbandonate

Il caso di via Condotto non è, comunque, isolato: passeggiando per il centro storico di Iglesias, ma anche allungando la camminata alle vie e alle zone limitrofe, capita spesso di imbattersi in transenne e ponteggi dimenticati. Così come non mancano edifici, per la maggior parte privati, che necessiterebbero di interventi urgenti di messa in sicurezza. Ma l'evidenza che salta agli occhi è il grande numero di case disabitate o addirittura abbandonate dai proprietari: per lo più tuguri con porte e finestre chiuse da assi inchiodate o da sbarre in ferro; con l'intonaco e i cornicioni che cadono a pezzi ma con il cartello “Vendesi” in bella evidenza, nell'attesa e speranza di trovare un possibile acquirente.

