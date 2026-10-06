Ostaggi nel palazzo senza ascensore 

«Siamo diciotto famiglie agli arresti domiciliari», si lascia scappare un condomino, mentre affronta quella sfilza di gradini in successione, incubo ricorrente per decine di nuoresi oramai imbufaliti. L’espressione può sembrare eccessiva, ma non per chi da 15 mesi convive con una situazione incredibile: «In questo palazzo non hanno ancora montato il nuovo ascensore, quindi sono rinchiusa in casa da troppo tempo», tuona Angela Mele, dal suo appartamento al sesto piano. «Mia moglie ha problemi a deambulare, figuriamoci se può fare 126 gradini per scendere e altrettanti per salire», rincara Mauro Selloni, 79 anni. «Siamo prigionieri perché hanno tolto il vecchio ascensore ma poi si sono resi conto che il nuovo non poteva essere installato a causa di un pilastro portante che non può essere abbattuto», evidenzia Giacomo Uras, pensionato di Sorgono da anni a Nuoro.

Paradosso

È un immobile di pregio. Aspetto gradevole e curato, sebbene sia stato costruito una cinquantina di anni fa. Poi, ambiente tranquillo e sintonia tra chi ci abita. Ecco il bel palazzo nuorese, al numero civico 77 di via Ballero. Rimesso a nuovo di recente, con un corposo intervento legato al “Bonus 110”. Dal luglio del 2025, però, è anche quello della discordia. Il nome sa di beffa: Splendor. Sì, perché nel condominio di sette piani, con vista sull’Ortobene, l’incubo ricorrente continua a essere un ascensore mancante. O meglio, l’attesa novità è pure arrivata ma cozza con qualche dettaglio strutturale, a quanto pare sottovalutato. Un pilastro in cemento armato, mica quisquilie. «Quando la ditta incaricata ha provato a montare il nuovo ascensore, è emerso un grosso problema», afferma Antonello Pruna, amministratore condominiale. «Un pilastro impediva il montaggio. Quindi, come testimoniano i diversi tagli sul muro, hanno cercato di “liberare” il pilastro per poter inserire l’impianto. Insomma, si sono resi conto in un secondo momento che l’ascensore non andava bene: le porte non si aprivano, proprio per la presenza di questo pilastro».

Rabbia e paura

I disagi da una parte, l’enorme preoccupazione dall’altra. Al di là della quotidianità stravolta, i condomini temono che il palazzo abbia subito danni strutturali. Antonello Pruna precisa: «Ho appena ricevuto una comunicazione dall’avvocato: il 24 novembre ci sarà l’udienza tanto attesa. Sarà verificata la tenuta strutturale del pilastro, dopo questi tagli». Angela Mele ha un sogno: «Voglio uscire di casa, spero per Natale di poterlo fare».

RIPRODUZIONE RISERVATA