«Ostaggi, Israele riprenda a trattare» 

Tel Aviv. Israele estende la sua offensiva nel sud di Gaza a caccia dei battaglioni di Hamas in quell’area. Ma l’esercito continua a colpire duramente anche il nord e il centro dell’enclave palestinese per eliminare le residue sacche di resistenza. Solo l’altra notte, ha annunciato il portavoce militare israeliano, sono stati 200 gli attacchi contro obiettivi di Hamas. In serata sono saltate le comunicazioni in tutta la Striscia mentre a Gaza City l’agenzia palestinese Wafa ha denunciato la morte di almeno «50 persone» in raid che hanno coinvolto due scuole piene di sfollati. La presidente della Croce Rossa Mirjana Spoljaric, arrivata ieri a Gaza, ha definito la «sofferenza» della popolazione «intollerabile».

I progressi

Nella manovra dell’Idf i tank dell’esercito si sono spinti oltre Khan Yunis - la principale città nel sud della Striscia - secondo una tattica già usata al nord: un lento ma progressivo avanzamento sul terreno. Fonti locali hanno riferito che altri blindati hanno preso posizione lungo la arteria Sallah-a-din, l’importante asse viario che taglia in verticale da nord a sud l’intera enclave palestinese. La strada, il cui controllo è vitale, «costituisce un campo di battaglia, quindi è estremamente pericoloso percorrerla», hanno avvertito i militari.

Le reazioni

Nel sud di Gaza - ha affermato James Elder, portavoce dell’Unicef - dalla ripresa delle operazioni militari cadono bombe «ogni 10 minuti». In particolare, il portavoce ha descritto l’ospedale al-Nasser a Khan Yunis come “zona di guerra”. «Ribadisco - ha detto la presidente della Croce Rossa Mirjana Spoljaric - il nostro appello urgente per la protezione dei civili in linea con le leggi di guerra e per l’ingresso degli aiuti umanitari». Spoljaric ha quindi chiesto che la Croce Rossa possa «visitare in sicurezza gli ostaggi israeliani» di cui ha invocato l’immediato rilascio. Intanto, le famiglie degli ostaggi hanno chiesto a Netanyahu di «ritornare subito ai negoziati» con Hamas e oggi vedranno il premier. Il conflitto continua poi ad allargare il fossato tra Turchia e Israele. I servizi segreti di Ankara – Erdogan ha definito ancora una volta Netanyahu “criminale di guerra” - hanno ammonito che ci saranno “gravi conseguenze” se Israele colpirà i membri di Hamas in Turchia.

