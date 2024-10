«Ostaggi e morti, eredità di Netanyahu» 

Strasburgo. Nessuna risoluzione da votare, diversi esercizi di equilibrio negli interventi in aula, la mesta ammissione di un’Europa divisa e assente: il ricordo del 7 ottobre ha creato più di un grattacapo alle istituzioni comunitarie. Bruxelles e il Parlamento Ue si sono uniti senza distinguo alla condanna dell’antisemitismo e della strage di Hamas. Ma è sul dopo che la politica europea ha fatto fatica a non dividersi. In un tweet, è toccato a Iratxe Garcia Perez, presidente del gruppo dei socialisti Ue, farsi portavoce di un malessere diffuso: «Israeliani tenuti in ostaggio, 40.000 palestinesi uccisi, Gaza distrutta e il Medio Oriente in guerra: questa è l’eredità di Netanyahu». Il Pd, a sua volta spesso non compatto sul conflitto in Medio Oriente, si è espresso con parole nettamente più prudenti. E nel corso della commemorazione del 7 ottobre, in apertura della plenaria, la sensazione è che i gruppi della maggioranza abbiano evitato di scontrarsi. Cosa che invece potrebbero fare nel dibattito sul Libano oggi, dopo che la cerimonia, presenti le famiglie di alcuni ostaggi, è stata aperta con le dure parole - «l’orrore del 7 ottobre vivrà nell’infamia» - della presidente Roberta Metsola.

RIPRODUZIONE RISERVATA