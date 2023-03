Ostaggi di un’accumulatrice seriale 

Zona Monte Urpinu, quartiere signorile: c’è un palazzo ostaggio dell’inerzia delle istituzioni e di un’accumulatrice seriale. «Da anni segnaliamo la situazione di grave disagio sociale, siamo esasperati», dicono quindici famiglie che dopo una sfilza di pec - inviate a tutte le autorità competenti - sono arrivate a preparare un esposto da presentare in Procura. «Non stiamo parlando di una buca per strada, ma di una donna in evidente difficoltà che condiziona pesantemente la vita di tutti noi e mette a rischio la salute comune», ripetono da un piano all’altro.

Una storia di degrado

Una storia di degrado che rende impossibile la vita di un intero condominio. Dove la libertà del singolo di opporsi a una valutazione medica (in questo caso della donna affetta da disturbo di accumulo), si scontra con il diritto di tutti gli altri, costretti a convivere con incursioni di topi, invasione di spazi comuni, fetore, e tanto altro. Tutto messo nero su bianco nelle varie comunicazioni inviate a Comune, Asl, Ats, polizia municipale e vigili del fuoco. «A circa cinque mesi dalla prima segnalazione, ma a distanza di anni da quando i precedenti amministratori hanno iniziato a segnalare il problema, ancora niente è cambiato», si legge nell’ultima pec del 16 febbraio. «La situazione si aggrava di giorno in giorno, la signora non ha spazio in casa e dorme nel pianerottolo, dove soddisfa le sue necessità fisiologiche in contenitori che abbandona nella parti comuni con pregiudizio per l’igiene e la sanità dei residenti». Segue richiesta di immediato e risolutivo intervento. Inascoltata. Come tutte le altre.

L’esposto

Cinque pagine fitte, sottoscritte da tutti gli abitanti dell’immobile della vergogna, rivolte al procuratore della Repubblica: «È l’ultima azione in ordine temporale che abbiamo deciso di intraprendere dopo anni di mancati interventi da parte di avrebbe dovuto agire nell’immediato», spiega l’avvocato Gian Paolo Fiorentino che ha predisposto il documento. «Parliamo di una situazione igienico sanitaria grave, dell’occupazione di spazi e zone condominiali di portata tale da averci anche costretto a ricorrere a sgomberi a nostro carico, e dell’impossibilità di accendere il riscaldamento poiché la signora ha impedito ai manutentori di accedere nel suo appartamento per porre rimedio alla perdita d’acqua di un tubo posto nell’abitazione in questione». Questione finita anche tra le mani dei legali, anche stavolta senza risultato. «Speriamo che il giudice metta fine a questa vergogna».