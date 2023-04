«Ostaggi di una casa pericolante» 

Nella via i volti sono cupi e la rabbia è tanta. «Se volessimo uscire in auto dovremmo spostare le transenne con il rischio che ci multino» dice Edoardo Scanu, «da ottobre non è cambiato niente, non è stato fatto nulla per consentirci di entrare e uscire di casa. Siamo costretti a lasciare l’auto fuori e a parcheggiare chissà dove perché qui, in pieno centro storico, le aree di sosta scarseggiano». La casa incriminata è una delle tante in mattoni rossi crudi della città, vecchie abitazioni in gran parte abbandonate all’incuria che si sfaldano soprattutto con la pioggia che inzuppa il ladini. «Abito qui da 40 anni» aggiunge Raimondo Luciano Denotti, 70 anni, «e mi ricordo che già allora c’erano stati problemi perché erano cadute alcune tegole dalla tettoia. Tra l’altro apro la porta di casa è ho questo bel panorama di degrado davanti. Sarebbe ora che facessero qualcosa». Panorama sulle macerie anche per Rosanna Sulis, 65 anni, che aggiunge: «Per non parlare della polvere che entra dentro casa. Sono costretta a pulire tutto mattina e sera. E poi nello spazio inglobato dalle transenne ci sono erbacce, rifiuti, di tutto».

Da quando a ottobre dello scorso anno, mattoni e calcinacci erano venuti giù da una vecchia abitazione, non possono più entrare e uscire dalle loro case con l’auto. A seguito di un intervento di messa in sicurezza dei vigili del fuoco, erano state sistemate le transenne a circondare il muro e così non si può più passare. Ovviamente i vigili avevano mandato una dettagliata relazione e i proprietari avrebbero dovuto effettuare i lavori di ripristino che avrebbero consentito di togliere le transenne. Invece niente è cambiato, e i lavori, pare bloccati da una causa in corso, non sono mai iniziati.

«Siamo prigionieri da mesi. È impensabile che dopo tutto questo tempo non sia stato fatto nessun intervento». In via Vittorio Veneto, in pieno centro storico, monta la protesta dei residenti.

La protesta

Disagi continui

Non ne può più nemmeno Gisella Mallus. «Un’indecenza», dice, ««embriamo in campagna e invece siamo in pieno centro storico. Mio figlio fa l’elettricista ed è costretto a lasciare il furgone con tutto il materiale fuori, anche lontano da casa se non trova parcheggio. Bisogna che facciano qualcosa, non è che mettono le transenne e poi chi si è visto, si è visto. Tra l’altro non possiamo nemmeno pulire dove c’è lo spazio delimitato perché è pericoloso». Tanto più che, come racconta Francesco Russo, 53 anni, «ogni tanto cade qualche pezzo di muro. Siamo intrappolati non riusciamo a passare, e ogni giorno trovare parcheggio qui intorno è un incubo. Non mi sembra giusto dal momento che noi potremmo mettere tranquillamente l’auto all’interno dei nostri cortili».

Sono tante le case in ladiri che perdono pezzi piano piano. L’esempio più eclatante è quello di villa Fadda in via Marconi, ora in mano alla curatrice fallimentare.

