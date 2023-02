«Ostaggi di studenti-vandali» 

Chi ha domicilio nel palazzone in via Segni, angolo via Carboni, ma anche in quelli vicini, è da anni (bene ribadirlo) ostaggio di centinaia di ragazzi che all’uscita della scuola superiore si ritrovano in quella zona facendo di tutto e di più.

Da anni sempre la stessa storia, le stesse scene. Purtroppo di inciviltà che spesso, troppo spesso, si traducono in azioni degne solo di essere scritte nei verbali delle forze dell’ordine. Che invece, a sentire chi subisce queste angherie quotidiane, raramente si vedono.

L’incivilità

«Abbiamo potuto vedere ragazzi spacciare e fare uso di droga; ogni giorno è un susseguirsi di urla, bestemmie, schiamazzi, litigi, spintoni verso i condomini più anziani che chiedono a questi ragazzi di lasciare le pertinenze del palazzo. Poi ci sono stati diversi tentativi di buttare giù il muretto di recinzione: e su questo abbiamo presentato anche una denuncia in Questura il 18 maggio 2022».

Alba Luisa Cannea, amministratore di uno dei condomìni di Città Giardino e che parla a nome di tutti coloro che ci abitano, continua il triste elenco della maleducazione: «Abbiamo ritrovato il cartello che indica via Carboni all’interno di un’aiuola. Tutti i giorni vengono lasciati rifiuti di vario genere sia all’interno dell’aiuola che nei giardini del condominio. Addirittura sono stati lasciati escrementi umani davanti ad un esercizio commerciale e i muretti di recinzione sono imbrattati con vernici spray».

I tentativi

Gruppi di studenti quindi che da settembre a giugno ogni anno diventano padroni, senza titolo e purtroppo incontrastati, di quella zona.

«Tutti i condòmini che hanno provato, nel tempo, a mandar via questi ragazzi si sono ritrovati con le macchine rigate, oppure minacciati, intimiditi – denuncia Cannea – Così come già scritto al questore ribadiamo che non si tratta di casi sporadici, e nel caso particolare del tentativo di distruggere il muretto di recinzione abbiamo la percezione che si tratti di premeditazione, in quanto dal momento in cui hanno tentato la prima volta di buttarlo giù i ragazzi non hanno più smesso».

La richiesta

Ovvia la richiesta, a gran voce, «di incrementare i controlli preventivi con una maggiore frequenza su queste vie, soprattutto nelle fasce orarie di ingresso e uscita dalla scuola. Una richiesta già avanzata più volte ma non abbiamo ottenuto risposte – sottolinea Cannea – Siamo sicuri che un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine contribuirebbe non solo ad aumentare la percezione di sicurezza, ma soprattutto la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di illegalità».

