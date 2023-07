«Ostaggi di decine di ragazzini terribili» 

Il fenomeno è esploso dopo i primi lockdown causa Covid: locali chiusi, assembramenti vietati, e la decisione di un gruppo di ragazzini di ritrovarsi ogni sera nello spiazzo di via Bixio - nel centro di Selargius - a bere e ascoltare musica sino a tardi. Senza nessun rispetto per chi abita nella zona. «Siamo esasperati e abbiamo paura», raccontano i residenti di via Aldo Moro, «tentato più volte di parlarci ma è inutile, anzi, oltre ad averci insultato hanno pure lanciato delle pietre contro le nostre case».

Dopo le 22

L’incubo per i selargini che abitano nella zona - compreso il primo tratto di via Istria - inizia dopo le 22. Il ritrovo è fra le due mega aiuole davanti alle scuole medie. «C’è chi arriva in auto, altri in motorino», dicono gli abitanti che chiedono l’anonimato per paura di ritorsioni. «Mettono la musica a palla e urlano, è chiaro che sanno di disturbare ma se ne fregano. C’è sicuramente un disagio sociale dietro, e a maggior ragione serve l’intervento delle forze dell’ordine e delle istituzioni perché noi non possiamo essere lasciati soli», dicono facendo appello al Comune, alla Polizia locale e alla vicina stazione dei carabinieri.

Qualcuno si è rivolto, per vie ufficiose, alla Prefettura. «Ci è stato detto che serve una denuncia con nome e cognome, e noi non ce la sentiamo di esporci così tanto», raccontano, «almeno non senza la garanzia che verremo tutelati».

Situazione simile a quella denunciata più volte dai residenti di via Venezia, nella zona lungo l’argine di Riu Nou dove - fra sgommate in motorino, partite a calcio e urla sino all’alba - dormire in tranquillità sembra diventato impossibile. Il giorno tutto sommato la situazione è nella norma, mentre il caos si scatena dopo il tramonto. Anche in questo caso si tratta di un gruppo di ventenni, e i tentativi di dialogo da parte di chi vive nella zona sono sempre puntualmente falliti.

Stessi episodi registrati in piazza Cellarium: anche qui i protagonisti sono alcuni adolescenti che la sera si ritrovano davanti al Municipio, e l’unico divertimento sembra essere quello di disturbare la quiete pubblica nel cuore della notte. Oltre a vandalizzare siepi e panchine della piazza.

Il Comune

Situazioni che al Comune conoscono bene. «Comprendiamo le lamentele dei residenti», ammette il sindaco Gigi Concu parlando delle ultime denunce di chi vive a ridosso di via Bixio. «Siamo intervenuti più volte, ma purtroppo è impossibile presidiare ogni angolo del territorio ventiquattr’ore su ventiquattro», dice. «Ricordo che c’è un progetto di riqualificazione dell’area in questione, che spero permetterà di assicurare la serenità di residenti e non». Il riferimento è al piano di rinascita dello sterrato come parcheggio alberato, annunciato dall’amministrazione di piazza Cellarium dopo l’acquisizione definitiva dei terreni nel patrimonio comunale. Lavori ancora da progettare, nel frattempo però i residenti della zona chiedono una soluzione immediata. «Ben venga il progetto, però non possiamo aspettare anni».

