«Ostaggi, accordo a un passo» 

Tel Aviv. Mentre su tutta la Striscia non si fermano i raid israeliani, che nelle scorse 24 ore in un’ex scuola di Gaza City hanno causato 28 morti compresi bimbi, continuano le trattative a Doha per un cessate il fuoco. L’accordo è completo al 90%, secondo fonti palestinesi, ma restano da risolvere questioni che potrebbero far saltare la tregua. Come segnale di buona volontà, Hamas avrebbe fornito «segni di vita» per diversi ostaggi. Israele non ha la certezza di quanti siano ancora vivi tra i 96 dei 251 cittadini rapiti il 7 ottobre. Uno dei nodi delle trattative è la priorità nella liberazione. Israele ha chiesto l’inclusione di 11 uomini nella lista dei 34 ostaggi da rilasciare nella prima fase, insieme ai bimbi e alle donne, alle 5 soldatesse e agli ostaggi anziani e malati. Hamas avrebbe accettato chiedendo come contropartita la liberazione di circa 200 prigionieri che stanno scontando l’ergastolo. Ma restano disaccordi sull’identità e sul peso di chi sarà liberato, dopo che lo Stato ebraico ha escluso il rilascio di Marwan Barghouti, uno dei leader della prima e della seconda Intifada.

Nuovo corso a Damasco

Intanto il leader della nuova Siria, Abu Mohammad Jolani, ha promesso di proteggere le minoranze nel Paese e, sottolineando il valore della coesistenza, assicura di essere già al lavoro. L’annuncio del leader della coalizione Hts che ha rovesciato il regime di Assad è arrivato nell’incontro a Damasco con Hakan Fidan, ministro degli Esteri della Turchia, il Paese che ha sostenuto la sua avanzata. Jolani ha garantito che tutte le armi presenti nel Paese passeranno sotto il controllo dello Stato, comprese quelle delle forze curde invise ad Ankara. Il nuovo corso politico siriano comprende anche l’entrata in scena di una donna, Aisha al-Dibs, nominata capo dell’ufficio per gli affari delle donne. Dibs, prima funzionaria di alto livello selezionata nella nuova compagine politico-governativa di Damasco, in precedenza ha lavorato nel campo degli aiuti umanitari e si descrive sui social media come «un'attivista concentrata sullo sviluppo delle donne e sul lavoro umanitario». «In questo ufficio siamo progressisti per quanto riguarda le opportunità delle donne», ha detto ad Al Jazeera.

