Ostacolo Viareggio per l’Ilvamaddalena «Sono simili a noi» 

La corazzata Ilva che nei pronostici avrebbe dovuto vincere a mani basse l’Eccellenza è arrivata seconda a due incollature da una straordinaria e imbattuta Ossese. Ma la Serie D, torneo dal quale i maddalenini sono arrivati una stagione fa a causa di una dolorosa retrocessione, non è ancora del tutto perduta: «Ora ci giochiamo la possibilità di risalire con i playoff». Come accaduto un anno fa al Monastir, arrivato secondo e capace di vincere gli spareggi nazionali che l’hanno portato nel semiprofessionismo del calcio.

Ora tocca alla squadra dell’arcipelago: appuntamento domenica 24 col Viareggio in Toscana per la gara di andata e poi il 31 in casa. «Un piccolo vantaggio», sottolinea il tecnico isolano Favarin, per il quale tra l’altro questa sfida è una sorta di derby personale: l’allenatore è pisano ed è nota la rivalità storica tra la città della Torre pendente con i conterranei viareggini. «È una squadra simile alla nostra», sottolinea il mister ospite su Radiolina della trasmissione L’Informatore sportivo condotta da Alberto Masu, «ha tre o quattro giocatori esperti e di qualità, ha passato il turno con un poco di fortuna ma queste sono partite da approcciare sempre nel modo giusto».

Come dovrà fare la sua Ilva, formazione «forse anche troppo tecnica per la categoria», cioè l’Eccellenza sarda. Un campionato «che io non ho mai fatto qui», dove ha trovato avversarie «forti agonisticamente». I suoi ragazzi sono partiti con tutti i favori del pronostico, poi però l’Ossese ha schiacciato l’acceleratore ed è scappata. «Io sono arrivato nelle ultime dieci partite» prendendo il posto a febbraio di Sandro Acciaro, «abbiamo fatto uno sforzo importante per arrivare davanti ma non ci siamo riusciti anche per colpa nostra. C’è stata qualche battuta di arresto, abbiamo concesso partite che avevamo in mano e perso punti importanti. Ancora due o tre gare e poteva cambiare qualcosa. Ma dobbiamo dare merito all’Ossese, non è mai stata sconfitta ed è giusto che abbia vinto: lo ha meritato. Ora ci giochiamo la possibilità di salire tramite lo spareggio. La società è ambiziosa, forte, organizzata e ha le idee chiare. Farà di tutto per salire».

Magari anche grazie alla spinta dei tifosi. «Domenica col Tempio lo stadio era pieno. C’è grande entusiasmo, molta euforia. La gente ci sta dietro, è sempre presente anche agli allenamenti. Tutti si aspettano che li si porti in D».

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