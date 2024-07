Ostacolo Svizzera per l’Inghilterra E Southgate fa 100 

Düsseldorf. Gareth Southgate fa 100 (panchine con l’Inghilterra) ma l’ostacolo Svizzera non sarà semplice da superare. La Nazionale britannica scende in campo alle 18 con l’unico obiettivo di accedere alle semifinali e, magari, tornare a giocare l’ultimo atto dell’Europeo tre anni dopo quello perso con l’Italia: «Sono molto orgoglioso di fare 100 partite come manager, ma è la statistica meno importante della settimana. Tutto ciò che conta è arrivare a un’altra semifinale». Il collega Murat Yakin a sua volta sostiene di essere «concentrato sui miei, per cercare di ripetere le prestazioni contro Germania e Italia». Insomma, ci si attende un match equilibrato.

Finora il ct inglese oltre che con gli avversari ha dovuto fare i conti con le critiche per il gioco della sua squadra, salvatasi con la Slovenia per due prodezze individuali di Bellingham e Kane. E Southgate ammette che finora i suoi non hanno entusiasmato. «Vogliamo giocare al meglio che possiamo», ha detto, «abbiamo avuto avversari che ci hanno reso le cose molto difficili e c’erano molte aspettative sulla squadra. Ma ora sembra molto più fluida». La Svizzera «finora è stata eccellente, ha buoni giocatori e una manovra che causa problemi alle altre squadre. Contro di loro dovremo salire di livello».

Yakin spiega di non sapere «cosa intende fare l’Inghilterra, ma ha molta qualità. Quanto a noi, siamo in buona forma, abbiamo molta fiducia in noi stessi e abbiamo giocato bene contro i campioni in carica e contro i padroni di casa, quindi causeremo problemi agli avversari e vedremo cosa succederà alla fine». Xhaka che ha avuto un problema muscolare ma, dopo gli ultimi controlli medici, la mente del centrocampo elvetico è stato ritenuto idoneo a giocare. «Ha molta esperienza, è in forma e si è allenato con la squadra», il commento del ct, «conto su di lui e penso che giocherà una grande partita, come tutta la squadra».

Le probabili formazioni

Inghilterra (3-4-2-1) : Pickford; Walker, Konsa, Stones; Saka, Rice, Mainoo, Trippier; Foden, Bellingham; Kane. Ct Southgate.

Svizzera (3-4-2-1) : Sommer; Schar, Rodriguez, Akanji; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Vargas; Embolo. Ct Yakin

Abitro : Daniele Orsato (Italia).

