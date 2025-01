Ostacolo Selargius sulla strada del Lanusei 

La lotta (sportiva) di marca ogliastrina verso l’Eccellenza riprende questo pomeriggio col ventesimo turno del campionato. Una giornata che vede la capolista Lanusei impegnata sul difficile campo del Selargius, reduce dal pareggio (1-1) in casa dell’Atletico Cagliari e stabile a metà classifica, e la prima inseguitrice Tortolì che attende tra le mura amiche un Guspini in grande rimonta e in ottima forma, come attestato dal successo sul campo del Sant’Elena sino a quel momento secondo (e adesso terzo proprio in seguito a quel ko).

Non una sfida semplice per la squadra di mister Mereu, che deve vincere per non perdere terreno dalla battistrada (al momento a +4) nella speranza, anzi, di guadagnarne in caso di un eventuale suo passo falso. Speranza comprensibile, ma la formazione guidata da Firinu appena quattro giorni fa nel turno infrasettimanale ha schiacciato l’Orrolese sotto tre reti: a meno di crolli improvvisi, servirà il miglior Selargius per frenarne la corsa. Desiderio certamente proprio anche del Sant’Elena, che nelle ultime due partite ha racimolato un punto (quello conquistato mercoledì scorso a Castiadas) dopo aver messo in fila sette vittorie avvicinandosi alla vetta. I quartesi attendono il Terralba ma ancora una volta, come accade da troppo tempo, non sul proprio campo: non ce l’hanno. Giocheranno a Cagliari. Difficile così programmare come si deve in tutti i suoi aspetti un torneo importante come la Promozione, eppure la squadra sta facendo molto bene.

Lo stesso Castiadas, da anni abituée della zone alte di classifica, punta a conquistare tre punti in casa dell’Uta, una neopromossa che sinora ha dimostrato di meritare questo campionato: è quintultima e sinora si è lasciata alle spalle Villamassargia (ultima a quota 8, la situazione è disperata e va a fare visita all’Arborea a sua volta impegnata nella lotta salvezza ma ben più su), Atletico Masainas (a sua volta salita dalla Prima categoria, gioca in casa col Pirri), Orrolese (in crisi di risultati) e Idolo, domani atteso da un difficile confronto con la Tharros.

La squadra oristanese, retrocessa dall’Eccellenza, è lontana dalla testa del torneo ma è comunque strutturata e ha dalla sua l’esperienza per gestire i momenti negativi. Senza considerare che i playoff non sono distanti, quindi va in cerca del successo. Il Cus Cagliari, quinto, ospita l’Orrolese, mentre la Villacidrese del bomber Ragatzu attende l’Atletico Cagliari.

