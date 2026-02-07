Ostacolo Juve per la Torres 

Sassari. Sfida ai giovani talenti bianconeri. A mezzogiorno e mezzo. Non su una polverosa strada di una città del Far West ma su un campo che, come condizioni, non è messo molto meglio, anche se in teoria il fondo è in erba: il “Vanni Sanna”.

La Torres cercherà di sfruttare l’esperienza contro la Juventus Next Gen, imbottita di giocatori prestanti e rapidi, con talento. Ma come nel West, la velocità nell’estrarre non è tutto: conta la mira. E con l’arrivo di Sorrentino e Luciani la precisione negli ultimi venti metri dovrebbe essere migliorata. Servono gol. Serve la seconda vittoria di fila (mai fatto un bis finora) per accorciare le distanze dal quartultimo posto.

Scelte e dubbi

In difesa Baldi si è guadagnato la conferma, dimostrando di poter giocare sia a destra sia a sinistra, dove si è spalancato un varco per la squalifica di Nunziatini (espulso per doppia ammonizione contro la Ternana). A centrocampo è confortante il rientro dalla squalifica di Giorico, che sta ritrovando la continuità come regista mostrata soprattutto due stagioni fa. In attacco Sorrentino potrebbe essersi guadagnato la maglia da titolare per giocare al fianco o poco dietro Diakite, mentre Di Stefano farà parte del tridente se Mastinu verrà arretrato in mediana. A meno che sulla trequarti non trovi posto Sala, duecentometrista con polmoni da fondista, qualora sulla fascia destra venga riproposto Zecca. E in panchina c’è Luciani, stazza e forza fisica per fare il centravanti, ma ci sono anche i centrocampisti Brentan e Masala. Sulla corsia sinistra ballottaggio tra Zambataro e Liviero.

Zona Cesarini

Saranno anche Under 23 (quasi tutti), ma i giocatori della Juventus Next Gen sono abili a colpire nei minuti finali: 10 reti sul totale di 25 sono state realizzate dall’81’ in poi. All’andata ad esempio Pedro Felipe segnò la rete della vittoria per 2-1 al 91’. Curiosità: non c’è un vero bomber (Puckza ha 5 gol) ma sono davvero in tanti che possono andare a segno.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Zambataro, Antonelli, Baldi; Zecca (Sala), Giorico, Mastinu, Liviero; Sala (Di Stefano), Sorrentino; Diakite.

