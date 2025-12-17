VaiOnline
Supercoppa.
18 dicembre 2025 alle 00:28

Ostacolo Bologna per l’Inter 

L’altra semifinale della Supercoppa tra Inter e Bologna a Riyadh è in programma domani alla stessa ora, le 20 italiane. I rossoblù sognano di conquistare un altro trofeo dopo la Coppa Italia vinta all’Olimpico il 14 maggio contro il Milan. La squadra del tecnico Italiano è in corsa per accedere direttamente agli ottavi di Europa League mentre in campionato è sesta dopo due ko casalinghi con Cremonese e Juventus e il pari in trasferta con la Lazio. Out sino al 2026 Fruler e Casale. Skorupski lavora a parte, rientra Vitik.

Il tecnico Chivu a sua volta va a caccia del suo primo trofeo alla guida dell’Inter e punta sul suo capitano e trascinatore Lautaro Martínez, che ha 4 gol all’attivo nella storia della Supercoppa Italiana e nelle ultime otto sfide col Bologna ha segnato altrettante volte. Calhanoglu è stato recuperato. Ci sarà Darmian, reduce da un lungo stop.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia; Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. Allenatore Italiano.

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore Chivu.

