Ostacoli e barriere, città vietata ai disabili 

Ci vuole tanta forza, nel senso letterale, e un’infinita dose di pazienza. Muoversi autonomamente su una sedia a rotelle nelle strade di Oristano è un’impresa da supereroi che neppure la presenza di un accompagnatore rende meno difficoltosa. Tra buche, gradini, strade senza scivoli e segnali stradali piantati in mezzo ai marciapiedi, la mappa degli ostacoli, per chi è costretto in carrozzina, è da bollino rosso.

«Una fatica immane»

È sufficiente trascorrere qualche ora con un disabile per capire la portata del disagio. Anche le più banali azioni quotidiane come andare al supermercato, in farmacia o solo trascorrere un po’ di tempo all'aria aperta diventano un’utopia quando non ci si può muovere liberamente sulle proprie gambe. «Ormai quasi rinuncio ad uscire di casa - dice rassegnata un’anziana signora, bloccata con la sua sedia a rotelle davanti ad un palo della luce - è una fatica immane: non è una città a misura di disabile».

Le difficoltà

Difficile darle torto, osservandola muoversi per qualche centinaio di metri. Il centro storico, pur con molti limiti, risulta quasi un’isola felice se paragonato al tragitto per raggiungerlo. Non c’è tratto di marciapiede che si salvi: asfalto divelto dalle radici degli alberi, aiuole che limitano il passaggio, cartelli stradali e perfino semafori piazzati nel bel mezzo della sede riservata ai pedoni. «Siamo costretti a camminare lungo il ciglio della strada - prosegue la signora - con le auto che ci passano accanto».

Scivoli fantasma

Gli scivoli? Un miraggio. «Guardi - dice posizionandosi con la sua carrozzina davanti ad un gradino di diversi centimetri - come dovrei fare a passare dall’altra parte della carreggiata?». Impossibile. Le rampe il più delle volte sono distanti dagli attraversamenti pedonali. Spesso, a causa della scarsa manutenzione, presentano dislivelli tali da essere insormontabili per una carrozzina.

Automobilisti incivili

Servono braccia forti per destreggiarsi tra una barriera architettonica e l’altra. E quando gli ostacoli non ci sono, bisogna fare i conti con l’inciviltà di molti automobilisti tra soste selvagge e stalli per disabili occupati. La scena si ripete ovunque: da via Satta a via Grazia Deledda, Campanelli, Martiri di Belfiore, via degli Artigiani, vico Repubblica. Ma nella zona Sacro Cuore o a San Nicola non va meglio.

Dal Comune

Lo scorso anno qualche intervento è stato realizzato: a dicembre 2022, la Giunta comunale, su proposta degli assessori ai Lavori pubblici e alla Viabilità Simone Prevete e Ivano Cuccu, aveva approvato il progetto esecutivo del primo stralcio di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana. Intervento da un milione e 300mila euro, insufficiente a risanare completamente il malconcio asfalto cittadino. Si era scelto di «privilegiare le strade in condizioni peggiori, contestualizzando la necessità di intervento con la mole di traffico veicolare e pedonale dando continuità a quanto realizzato con precedenti appalti», dichiaravano gli esponenti di Giunta. «Ma siamo consapevoli - afferma Prevete - che ci sia ancora tanto da fare».

