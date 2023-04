Ossessione e sete di vendetta finiscono per consumare due esistenze 

Ripicca, egoismo, sete di vendetta a tutti i costi. Alla base di tanto odio basta anche uno clacson di troppo al semaforo, un parcheggio soffiato sotto il naso. Un piccolo incidente come tanti fuori da un discount è alla base della nuova serie che sta spopolando su Netflix. Si chiama “Lo scontro” (Beef) è una commedia e vede l’uno contro l’altra Danny Cho (Stephen Yeun di “The Walking Dead” e “Minari”) e Amy Lau (la stand up comedian Ali Wong).

Lei è ricchissima, ha un Suv e una vita perfetta in California, lui guida un pickup e si arrangia come può. Da quel primo incontro/scontro nasceranno mille occasioni per farla pagare all’altro/altra, in modi sempre più sproporzionati all’offesa ricevuta. E se in un primo momento i due protagonisti sembrano non avere nulla in comune, sarà chiaro ben presto che - a parte le origini asiatiche - condividono molto altro.

Verrà fuori che anche l’apparente felicità di Amy nasconde molti punti oscuri. (gr. pi.)