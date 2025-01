Ossese, un tris da record 

Ossi. Tre coppe alzate su tre finali giocate, negli ultimi quattro anni. L'Ossese incide il suo nome nella storia recente della Coppa Italia d'Eccellenza, risultando la società con più trofei in Sardegna. Scandagliando gli almanacchi con i vincitori delle varie regioni, soltanto il Brian Lignano (trionfatore per tre anni di fila nel Friuli-Venezia Giulia), ha fatto meglio in così poco tempo.

Il presidente

Il presidente Carlo Mentasti, all'indomani dei giubili oristanesi, è raggiante e confida: «Sono andato a dormire col sorriso e l'adrenalina ancora in corpo. La soddisfazione è grandissima. Siamo rientrati a Ossi e passati allo stadio, per festeggiare con i ragazzi e i nostri tifosi. È stato bello, vincere è sempre stupendo», rifiata e continua: «Aver raggiunto questo particolare record è motivo di orgoglio. Ce lo dobbiamo godere perché niente è scontato nello sport. Basti penserà alla finale di ieri contro il Villasimius e al gol arrivato nel finale». Il campo ha detto tutto, nel dopo gara, poche parole: «Nessuna in particolare, la squadra sa quali siano gli obbiettivi della società. Noi crediamo in loro. Cerchiamo di essere presenti, attenti ai particolari per far si che i ragazzi diano il massimo giocando con serenità. Ora ci aspetta la fase nazionale, la conosciamo. Due anni fa ci ha visti arrivare fino alla semifinale. Sappiamo cosa voglia dire il doppio impegno e lavorare su due fronti. Abbiamo dalla nostra una rosa molto lunga e un mister bravo nel gestire le forze. Perché il campionato, nonostante i 7 punti di vantaggio del Budoni, non lo dimentichiamo. Ci crediamo e non molliamo. Bisogna stare a mille su tutti i fronti per cercare di centrare l'obbiettivo della serie D. La Coppa Italia può essere un viatico per arrivarci».

Il capitano

Alessandro Sechi, capitano di lungo corso dei bianconeri, allineato alle parole del presidente commenta: «Le finali sono tutte difficili ma quest'ultima lo è stata ancora di più, perché avevamo di fronte un avversario ben attrezzato con un mister molto preparato. Ripetersi per la terza volta non è stato semplice. Siamo stati bravi a commettere meno errori possibili». Con calma, ripercorre la cronistoria della sua lunga avventura con la maglia della sua città, aprendo una finestra al futuro: «Da ossese sono molto orgoglioso di fare parte di questa squadra per la decima stagione (otto delle quali con la fascia al braccio). Oramai è come la mia seconda casa. La vittoria è stata frutto di un duro lavoro di tutti: società, giocatori, staff e dei tifosi, a cui voglio fare un grande ringraziamento per essere sempre presenti ovunque andiamo. Non so dirle se questa Ossesse sia la migliore di sempre. Sicuramente è la rosa più completa. La Serie D? Raggiungerla sarebbe il massimo, la ciliegina sulla torta. Ci sono ancora tante strade per centrare l’obbiettivo. Abbiamo tutte le carte in regola per poterci provare».

