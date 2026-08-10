Ossese, un derby nel debutto assoluto 

Ossi . Un battesimo in Serie D di fuoco. Il 6 settembre, al Walter Frau, andrà in scena un’inedita Ossese-Latte Dolce nella prima storica dei bianconeri nel torneo. «Non mi aspettavo di incontrarli subito», esordisce Carlo Nurra, centrocampista dell’Ossese che sarà un ex. «Sappiamo che l’inizio sarà impegnativo, ma la vivremo come le altre: la prepareremo allo stesso modo, con la stessa attenzione e la voglia di partire bene. Abbiamo lavorato tanto in ritiro, tra doppie sedute e pochi giorni liberi. Abbiamo messo tanta benzina, ci faremo trovare pronti».

Il centrocampista classe 2002, conosce già la categoria (esordì con la maglia del Latte Dolce nel 2023): «In Serie D non ci saranno gare semplici. I ritmi sono più alti, c’è molta più fisicità e ogni errore può essere pagato caro. Le altre sarde? Il Monastir merita attenzione, per quanto fatto nella scorsa stagione con la vittoria dei playoff».

Il primo impegno ufficiale della stagione sarà il 23 agosto, in Coppa Italia contro l’Aranova. «Vogliamo fare bene», continua Nurra. «Sarà importante per mettere minuti nelle gambe e iniziare a mettere in pratica le prime indicazioni del mister, per capire a che punto siamo dopo il lavoro fatto durante il ritiro. Daremo il massimo».

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