Ossese, tris al Sant’Elena 

Ossese 3

Sant’Elena 1

Ossese (4-3-3) : Cherchi, Sechi, Patacchiola, De Miranda, Demurtas (24’ st Canu), Chelo (36’ st Virdis), Gueli (43’ st Cornero), Delizos, Campus, Mari (32’ st Pais), Zinellu. In panchina Loriga, Ubertazzi, Murtas, Foddai, Leoni. Allenatore M. Sanna.

Sant’Elena (4-3-3) : Tirelli, Delogu, Porta (28’ st Murru), Mancusi, Rotaru (32’ st Silva), Porcu, Minerba (28’ st Mura), Floris, Ragatzu, Littarru, Ma. Sanna. In panchina Palmas, Ruggeri, Leviani, Melis, Pilleri, Zara. Allenatore Piras.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti: 13’ pt Ragatzu, 38’ pt Chelo, 6’ st Mari, 37’ st Pais.

Note: ammoniti Patacchiola, Demurtas, Mari, Floris. Recupero 4’ pt, 5’ st. Spettatori 200.

OSSI . L’Ossese batte 3-1 il Sant’Elena dopo essere andata in svantaggio in avvio di gara. Buona prova dei bianconeri che nella seconda frazione riescono a ribaltare la gara e a conquistare tre punti importanti in ottica playoff. Il Sant’Elena, guidato da Marongiu vista la squalifica di Piras, rimane fermo in zona playout. Parte all’attacco l’Ossese: al 5’ botta dal limite di De Miranda che si stampa all’incrocio dei pali. I padroni di casa sembrano avere il controllo ma è il Sant’Elena a passare in vantaggio, al 13’, con Ragatzu che sfrutta un errato disimpegno della retroguardia bianconera. Il Sant’Elena regge ma al 38’ subisce il pareggio. A firmare l’1-1 è l’ex Torres Chelo che di testa supera il portiere Tirelli in uscita. Prima dell’intervallo i quartesi protestano per un calcio di rigore inizialmente fischiato dal direttore di gara e poi tolto per un fuorigioco. Nella ripresa l’Ossese la ribalta con Mari, al 6’. E poi trova il tris, nel finale, con il subentrato Pais.

