Ossese, stop a Monastir 

Monastir 0

Ossese 0

Monastir (4-4-2) : Atzori; Aramu, Selva, Curreli, Secci; Sanna, Rinino, Poddesu, Melis (41’ st Daudet); Pilloni (20’ st Milia), Floris. In panchina Esposito, Lagrib, Biondi, Pulcrano, Jerrari, Carollo, Sylla. Allenatore Madau.

Ossese (4-2-3-1) : Cherchi; Bilea, Campus, Patacchiola, Zinellu; Gueli, Demurtas (31’ st Sechi); Mudadu, Demartis (11’ st Chelo), Castigliego (1’ st Erbì); Virdis. In panchina Murtas, Pais, Canu, Masia, Foddai, Ubertazzi. Allenatore Loriga.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Note : ammoniti Zinellu, Gueli, Patacchiola. Recupero 0’ pt-4’ st. Spettatori 90.

Monastir. Per la prima volta in stagione il Monastir non subisce gol e prosegue la sua risalita in classifica dopo la vittoria della settimana scorsa sul Li Punti, accorciando su Nuorese, Arbus e Iglesias tutte sconfitte sabato. L’Ossese invece manca la possibilità di rimanere attaccata alla coppia di testa formata da Budoni e Latte Dolce, scivolando a -4 dalle prime.

Meglio il Monastir

Padroni di casa pericolosi in avvio, con un salvataggio sulla linea su tentativo di Poddesu. Al 25’ un destro di Castigliego trova una deviazione. Colpo di testa di Virdis al 33’ su cross di Mudadu, con Atzori che compie il primo grande intervento della sua partita. Prima dell’intervallo (43’) cross da destra e colpo di testa di Poddesu nell’area piccola: murato.

La ripresa

Nella ripresa nell’Ossese sale in cattedra Gueli, che al 9’ con un filtrante libera a sinistra il subentrato Erbì sul cui cross basso Demartis calcia alto col mancino. Loriga manda in campo anche Chelo per aumentare la pressione offensiva. Lo 0-1 lo sfiora Gueli al 17’: progressione fino ai 25 metri dove fa partire un sinistro destinato all’incrocio, che Atzori con un miracolo alza sopra la traversa. L’occasionissima ce l’ha anche il Monastir al 25’, Floris lanciato solo davanti a Cherchi esita troppo e il portiere ospite lo ferma in uscita bassa. Al 37’ ancora la squadra di Madau con Poddesu: tiro parato da Cherchi. Sull’ultimo pallone da corner mischia in area Ossese con girata respinta.

