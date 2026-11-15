OSSESE 4

CITTÀ DI ANAGNI 2

Ossese (3-5-2) : Petricciuolo, Fancellu, Idda, Di Pietro, Tuseddu, Mainardi, Tesio, Limongelli (34’ st Mamia), Luiu, Tapparello (23’ st Botta), Bolzicco (14’ st Tenkorang). In panchina Forzati, Gueli, Alberti, Mura, Piras, Fois. Allenatore Cotroneo.

Città di Anagni (3-4-3) : Aceto, Laziz (28’ st Di Vico), Rosania (10’ st Flamini), Pralini, Lapicirella, Follo, Vasco (37’ st Schietroma), Spila, Alfano, Maurizi, Cosimi (23’ st De Crescenzo). In panchina Tonelli, De Rosa, Fenicchia, Stano, Borgia. Allenatore Galluzzo.

Arbitro : Gianmarco di Torre Annunziata.

Reti : nel pt 37’ Tapparello; nel st 14’ Limongelli, 28’ st Di Vico, 31’ Tenkorang, 33’ Botta, 38’ Maurizi.

Note : ammoniti Fancellu, Vasco, Spila. Recupero 2’ pt-5’ st.

Ossi. L’Ossese si ridesta, in un Walter Frau in festa, dopo il rotondo 3-0 incassato a Roma, domenica scorsa. Serve un poker al Città di Anagni e si porta a 17 punti in classifica, a un passo dalla zona playoff. Mainardi, da diverse giornate, è l’uomo in più dei bianconeri. È lui a sfiorare il vantaggio direttamente dalla bandierina (4’) e dalla distanza (7’ e 33’). Al 19’ Petricciuolo gli ruba la scena, deviando di piede su Lapicirella. Scena che l’argentino si riprenderà con gli interessi regalando, al 37’, l’assist del vantaggio (su corner) per l’incornata di Tapparello.

Nella ripresa il raddoppio arriva da un’incursione di Limongelli prima del 2-1 in mischia di Di Vico. L’ansia di una rimonta svanisce grazie al nuovo acquisto Tenkorang che si presenta al pubblico ossese, con un doppio dribbling e una fucilata finita dalla traversa in rete. Botta piazza nell’angolino il poker (78’), Maurizi il secondo gol romano con una rasoiata (83’).

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