ossese salva nel finale, l’ilva saluta la vetta 

Ossese 1

Ilvamaddalena 1

Ossese (4-4-2) : Carboni; Sanna (1’ st F. Mura), Russu (11’ st Alvarez), Rodrigues, Di Pietro; Mainardi, Nurra, Saba (1’ st Scafaroni), Al. Mura II; Maitini, Tapparello (11’ st Gjuci, 34’ st Arca). In panchina An. Sechi, Al. Sechi, Al. Mura I, Fancellu. Allenatore Cotroneo.

Ilva (4-3-3) : Ruzittu; Tessaro (61’ st Maisto), Bonu, Galvani, Ziroli; Bert (59’ st Munua), Animobono, Attili; Casazza (61’ st Mondino), Piassi (29’ st Lima), De Cenco (46’ st Esposito). In panchina Catena, Zaharia, V. Alvarez, Reale. Allenatore Acciaro.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 6’ Piassi; st 59’ Mainardi.

Note : espulso Cotroneo; ammoniti Casazza, Tapparello, Gjuci, Galvani, Saba, Maitini, Nurra, Lima; recupero 5’- 17’.

Ossi. Una sassata dalla distanza, a partita finita. Braccia alzate, avvolte da una nebbia fitta, di fantozziana memoria. Chi ha segnato? Di certo c’è solo che il pari e il sogno da capolista, per l’Ilva, sfumano.

Gli isolani vanno in vantaggio col joystick alla prima vera ripartenza (6’): Animobono appoggia su Casazza che disegna un cross per la volée di Piassi. Al 15’ l’arbitro interrompe la gara per quattro minuti. Cala la nebbia. Si gioca poco, tra falli e richiami. L’Ossese spinge sul cambio gioco, sul fronte sinistro ma a pungere è sempre Casazza che manda a lato di potenza al 37’.

Nella ripresa, Cotroneo ne inserisce quattro nei primi 11’ e ritorna a tre dietro. La scelta paga: Matini (3’) e Tapparello (8’) sfiorano il pari di testa. Carboni fa un miracolo sul fuggitivo Piassi (13’). Ruzittu lo imita (15’ e 54’), accerchiato da un nugolo di maglie. La nebbia è tanta. Altra pausa. Si annulla il match? No, si continua con un corposo recupero in cui arriva il pari firmato Mainardi.

