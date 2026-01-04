VaiOnline
Al Frau.
05 gennaio 2026 alle 00:04

ossese salva nel finale, l’ilva saluta la vetta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ossese 1

Ilvamaddalena 1

Ossese (4-4-2) : Carboni; Sanna (1’ st F. Mura), Russu (11’ st Alvarez), Rodrigues, Di Pietro; Mainardi, Nurra, Saba (1’ st Scafaroni), Al. Mura II; Maitini, Tapparello (11’ st Gjuci, 34’ st Arca). In panchina An. Sechi, Al. Sechi, Al. Mura I, Fancellu. Allenatore Cotroneo.

Ilva (4-3-3) : Ruzittu; Tessaro (61’ st Maisto), Bonu, Galvani, Ziroli; Bert (59’ st Munua), Animobono, Attili; Casazza (61’ st Mondino), Piassi (29’ st Lima), De Cenco (46’ st Esposito). In panchina Catena, Zaharia, V. Alvarez, Reale. Allenatore Acciaro.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 6’ Piassi; st 59’ Mainardi.

Note : espulso Cotroneo; ammoniti Casazza, Tapparello, Gjuci, Galvani, Saba, Maitini, Nurra, Lima; recupero 5’- 17’.

Ossi. Una sassata dalla distanza, a partita finita. Braccia alzate, avvolte da una nebbia fitta, di fantozziana memoria. Chi ha segnato? Di certo c’è solo che il pari e il sogno da capolista, per l’Ilva, sfumano.

Gli isolani vanno in vantaggio col joystick alla prima vera ripartenza (6’): Animobono appoggia su Casazza che disegna un cross per la volée di Piassi. Al 15’ l’arbitro interrompe la gara per quattro minuti. Cala la nebbia. Si gioca poco, tra falli e richiami. L’Ossese spinge sul cambio gioco, sul fronte sinistro ma a pungere è sempre Casazza che manda a lato di potenza al 37’.

Nella ripresa, Cotroneo ne inserisce quattro nei primi 11’ e ritorna a tre dietro. La scelta paga: Matini (3’) e Tapparello (8’) sfiorano il pari di testa. Carboni fa un miracolo sul fuggitivo Piassi (13’). Ruzittu lo imita (15’ e 54’), accerchiato da un nugolo di maglie. La nebbia è tanta. Altra pausa. Si annulla il match? No, si continua con un corposo recupero in cui arriva il pari firmato Mainardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta attende la decisione del Tar su Sensi

Nomine nelle Asl, manager dalla penisola per Cagliari e Sassari

Al Pd le due aziende più importanti Scontenti M5S e Uniti con Todde 
Contu (Fimmg): ancora bloccati gli incentivi per le zone disagiate, lo stallo provoca danni pesanti

Medici di base, inizio d’anno terribile

Decine di camici bianchi vanno in pensione, sempre più paesi scoperti 
Cristina Cossu
Napoli

«Si è avvicinato e ha sparato due volte»

L’agguato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari: parla il padre 
Catania

Sevizia il figlioletto con un mestolo

Lo percuote e lo umilia. Arrestato dopo che il video diventa virale sui social 
Crans-Montana

I corpi dei 5 ragazzi tornano in Italia «Tragedia evitabile»

Il rimpatrio su un volo di Stato Hanno un nome tutte le 40 vittime 