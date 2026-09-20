Ossese, primo ko: nella ripresa vince l’UniPomezia 

UniPomezia 2

Ossese 0

UniPomezia (3-5-2) : Gariti, Bordi, Castelli (42’st Sunday), Amadio (39’ st Giandomenico), Gemini, Grassetti, Morelli, Persichini, Senesi (8’ pt Buchel, 21’ st De Santis), Tondi, Valle (31’ st Buonpane). Panchina Zandri, Chittaro, Menniti, Ortigoza. Allenatore Casciotti.

Ossese (3-5-2) : Forzati, Fidanza (15’ st Tuseddu), Idda (26’ st Luiu), Di Pietro, Mura, Mainardi, Tesio, Nurra (8’ st Gueli), Mamia (30’ st Troisi), Tapparello, Bolzicco (15’ st Alberti). In panchina Petricciuolo, Fancellu, Saba, Fois. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Calabrò di Reggio Calabria.

Reti : nella ripresa 23’ Persichini, 31’ Amadio.

Note : espulso Troisi. Ammoniti Mamia, Nurra, Tesio, Idda, Di Pietro. Recupero 1’ pt-4’ st.

POMEZIA . Cade l’Ossese allo stadio Franco Maniscalco di Pomezia. Regge un tempo, poi crolla a metà ripresa, con un uno-due micidiale dei laziali in appena 8’. Il rammarico per il blackout c’è perché la prima frazione, disputata a ritmi alti, con i bianconeri in vantaggio per il numero di occasioni create (tiro a giro di Di Pietro al 15’ e di Nurra al 24’), lasciava presagire un’altra giornata a razziare punti. Errato: questa volta, la sorte non gira. Tapparello pecca di lucidità sotto porta e sperpera, nel secondo tempo, due palle gol: diagonale a fil di palo al 50’, incornata al 64’. Il vantaggio arriva per i laziali con un pallonetto di Persichini (68’), poi triangolazione tra l’autore dell’1-0 e Amadio, abile a inserirsi e freddare Forzati sul primo palo (76’).

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