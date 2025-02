Ossese, ora serve l’impresa 

Montespaccato 3

Ossese 1

Montespaccato (4-2-3-1) : Aquiles; Cervoni (1’ st Di Bari), Anello, Tamburlani, Laurenzi; Colace, Pallocca (22’ st Dovidio); Moretti, Giordano (10’ st Vitelli), Giordani (44’ st Scogliamiglio); Damiani (10’ st Fofi). In panchina Tassi, Cantoni, Fulvi, Rotondo. Allenatore Bussone.

Ossese (4-2-3-1) : An. Sechi; Madeddu, Fancellu, Russu, Tuccio; Nurra, Saba (37’ st Pinna); Mascìa (24’ st Lisai), Villa, Bah; Franchi (24’ Virdis). In panchina W. Carboni, Al. Sechi, Balbo, Ubertazzi, Munua, Porcheddu. Allenatore Demartis.

Arbitro : Albione di Lecce.

Reti : pt 1’ e 7’ Giordani, 14’ Saba; st 41’ Moretti.

Note : espulsi Villa, Demartis (all. Ossese); ammoniti Cervoni, Damiani, Laurenzi, Fancellu, Saba, Colace, Anello.

ROMA. Teste chine e nervosismo. Una Ossese frastornata prende due schiaffi, dimezza il risultato, s’infervora per riprenderla ma eccede nella grinta, perdendo lucidità, sotto una pioggia di cartellini gialli e rossi. Alla fine cade 3-1 col Montespaccato nella gara d’andata degli ottavi di Coppa Italia nazionale d’Eccellenza e il 19 febbraio, in casa, servirà un’impresa per arrivare ai quarti.

La gara

Avvio horror. Lo svantaggio arriva dopo appena 1’: Giordano sfonda sulla destra e trova il pertugio per Cervoni che appoggia al centro per il tap-in di Giordani. Bah sgasa al 5’ e graffia con una rasoiata deviata sul palo da Tamburlani. Dagli sviluppi, Aquiles lancia lungo e innesca Giordano la cui una palombella dalla sinistra costringe Sechi all’uscita in tuffo, il pallone arriva sui piedi di Giordani che insacca. La doccia è freddissima per l’Ossese. La reazione però arriva, con un crescendo fino al 14’ quando una punizione di Madeddu pesca la sponda di testa di Villa per la conclusione di collo di Saba che va in rete. Si notano i primi segnali di nervosismo (leitmotiv della gara), che divamperà in piccoli tafferugli sugli spalti.

Ripresa

In avvio di ripresa (3’) Villa esce per somma di ammonizioni. Lo seguirà poco dopo il tecnico Demartis per proteste. La partita s’ingolfa tra interruzioni e proteste. Il tris capitolino (41’) nasce beffardo proprio da una chiarificazione di Fancellu e Madeddu col direttore di gioco, mentre Fofi è rannicchiato dolorante sotto i loro piedi. Vitelli batte velocemente per Dovidio, cros in mezzo e Moretti di interno incrocia per il 3-1 finale.

