Ossese in vantaggio con Chelo, Vinci regala il pari al Ghilarza 

Ghilarza 1

Ossese 1

Ghilarza (4-3-1-2) : Mascia, Laconi Chessa ( 31’ st Chergia), Dessolis Delizios, Atzei, A. Corda, Pinna ( 31’ st Orro), Cossu, Vinci, Caddeo. In panchina Matzuzi, Melis, , S. Oppo, R. Oppo, Glino, N. Orrù. All. Demartis.

Ossese (4-3-2-1) : Cherchi, Melis (36’ st Mudadu), Ubertazzi, Sechi, Llanos, Fois (35’ st Tanda), Chelo (35’ st Villa), Gueli, Baha (15’ st Contini), Mainardi, M. Fadda (11’ st Kamana). In panchina

Sotgiu, Puggioni, Porcu, Santoru. All. Fadda.

Reti : 28’ pt Chelo, 43’ st Vinci.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Note : ammoniti Corda, Vinci, Chessa, Caddeo, Fadda, Chelo, Sechi, Melis, Gueli, Cherchi.

Ghilarza. Al termine di una bellissima contesa, Ghilarza ed Ossese hanno pareggiato con una rete per parte, divertendo il pubblico del Walter Frau e dimostrato entrambe di essere compagini che possono ambire a disputare un campionato importante.

Dopo due vittorie consecutive, i giallorossi di Giacomo Demartis continuano la striscia positiva di inizio stagione al cospetto di una squadra che pur avendo perso le prime due gare, quando recupererà tutti gli effettivi sarà una delle formazioni da battere. Il match è deciso da un gol per tempo. Ospiti in vantaggio al 28’ con una incornata di Chelo su traversone di Melis che non dà scampo a Mascia. Al 43’ della ripresa, conclusione chirurgica di Vinci che trafigge l’ottimo Cherchi. Nel taccuino anche una traversa per parte di Cossu e Gueli.

