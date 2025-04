Ossese e Tempio: tutto rinviato al match di ritorno 

Ossese 0

tempio 0

Ossese (4-3-3) : W. Carboni; Tuccio, Russu, Balbo, Madeddu; Gueli (35’ st Porcheddu), Nurra, Saba; Bah (35’ st Pinna), Virdis (15’ st Franchi), Mascia (33’ st Vinci). In panchina An. Sechi, Al. Sechi, Munua, Ubertazzi, Fancellu. Allenatore Demartis.

Tempio (4-4-1-1) : Russo (16’ pt Amoroso); Malesa, Sosa, Sanna, Arca; Bulla, L. Carboni (24’ st Aiana), Gomez, Roccuzzo (33’ st Zirolia); Lemiechevsky; Schinnea (40’ st Donati). In panchina Pinna. Allenatore Giorico.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Note : ammoniti Demartis (allenatore Ossese), Ibba (dirigente Ossese), Gueli, Gomez, Madeddu, Zirolia, Bulla, Sam. Pinna, Sosa.

OSSI. Zero gol e nervi tesi. Al Walter Frau le reti si scuotono mosse soltanto dal vento. Il punteggio, al momento, avvantaggia i galletti che hanno dalla loro un miglior posizionamento in classifica nella sessione regolare. In caso di pareggio ai tempi supplementari, nel ritorno della semifinale playoff di Eccellenza (sabato prossimo al Nino Marconi di Tempio) saranno loro a passare il turno.

Il match

Sabbie mobili e impasse: il primo tempo è rotto da interruzioni di gioco e piccole frizioni. Otto minuti scorrono via col brutto infortunio di Russo (possibile trauma cranico) in uno scontro intercorso dopo un parapiglia conseguente a un tacco di Mascia, vicino al gol del vantaggio. Il Tempio è attendista, chiude i varchi e non riparte. L’Ossese ha il pallino del gioco ma non riesce a sfondare nella trequarti avversaria. Al 24’ Saba conclude centralmente. Due minuti dopo Balbo tenta la volée dalla lunetta, di poco fuori. In chiusura di tempo Schinnea sfiora di testa e manda a lato su corner di Gomez.

Franchi entra al 15’ della ripresa e ha subito la migliore occasione della gara: solo davanti ad Amoroso (su lancio di Saba) non trova lo scavetto e si fa murare. Alla mezz’ora si mette in proprio ancora Saba dalla distanza ma non inquadra lo specchio. Anche il Tempio punge da lontano con Roccuzzo (15’), Liemichevsky (31’) e soprattutto Aiana (35’). In pieno recupero Samuele Pinna ha la chance con una rasoiata ma Amoroso blocca.

