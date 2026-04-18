Ossese e Ilva, vinca chi può 

Siamo arrivati agli ultimi metri di una maratona durata sette mesi. Oggi si gioca la giornata numero 29 del campionato di Eccellenza, cioè il penultimo turno, e adesso davvero ogni errore può costare un’intera stagione. Due le contendenti al successo finale: l’Ossese, in testa con 58 punti, e l’Ilvamaddalena, seconda a -1.

Decisiva

Ciò significa che già questo pomeriggio potrebbe arrivare il verdetto, nel caso l’inseguitrice sbagliasse partita: la capolista affronta in casa una Ferrini Cagliari penultima e quasi disperata, che ha bisogno di centrare due successi per sperare di salvarsi (e non è detto riesca nell’intento anche in caso riesca a fare bottino pieno), mentre la rivale gioca in casa del Villasimius, a sua volta in corsa per la salvezza e con una sola lunghezza di margine sui playout. Se i bianconeri vincessero e i maddalenini perdessero, la lotta promozione sarebbe chiusa e la battistrada sarebbe in Serie D; in caso di vittoria da una parte e pareggio dall’altra, alla leader basterebbe un punto nell’ultima giornata col Calangianus (già salvo).

L’impresa

Se invece la Ferrini riuscisse a compiere una vera impresa, tenuto conto che chi guida la classifica è ancora imbattuto, per l’Ilva si spalancherebbe un’autostrada: battendo il Villasimius balzerebbe in testa anche in caso di parità nell’altra sfida e poi potrebbe chiudere la pratica nell’ultimo turno affrontando in casa il Carbonia.

Insomma, i risultati di oggi indirizzeranno in modo determinante il finale della stagione.

Spareggi

Sui playoff è quasi certo il terzo posto della Nuorese, avanti di 6 punti sul Tempio. I galletti, che giocano in casa col Sant’Elena retrocesso, per conservare il quarto posto devono guardarsi dall’Uri, a -3 e di scena a Carbonia. Il quinto posto infatti quest’anno difficilmente servirà a giocare gli spareggi perché la distanza dal secondo è al momento molto ampia (14 punti).

Retrovie

In coda, detto di Sant’Elena e Ferrini, è lotta per evitare i playout tra Santa Teresa (terzultima, 31 punti, questo pomeriggio di scena in casa col Taloro), Tortolì e Buddusò, protagonista oggi dello scontro diretto in casa di quest’ultima (sono rispettivamente quartultima a quota 32 e quintultima a quota 33), e Villaimius (33).

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