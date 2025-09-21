VaiOnline
Ossese e Iglesias, un pareggio tra gli sbadigli 

Ossese 0

Iglesias 0

Ossese (4-2-3-1) : Carboni, Sanna, Arca, Di Pietro, Russu, Gueli (8’ st Nurra), Saba, Mascia, Alvarez (8’ st Cittadini), Sulas (8’ st Al. Mura), Tapparello. In panchina An. Sechi, Al. Sechi, Cittadini, Glino, Lubrano, F. Mura, Fancellu. Allenatore Demartis.

Iglesias (4-3-3) : Riccio, Arzu, Di Stefano, Abbruzzi, Fidanza, Mechetti, Alvarenga, Frau, Salvi Costa, E. Piras, Capellino. In panchina Slavica, Crivellaro, Pintus, A. Piras, Corrias, Pitzeri, Cancilieri, Mancini, Daga. Allenatore Murru.

Arbitro : Tomei di Sapri.

Note : ammoniti Gueli, Saba, Fidanza, Capellino, Di Stefano.

OSSI. Pari e patta, tra uno sbadiglio e la noia di un pomeriggio terso. Al Walter Frau, le reti rimangono inviolate e la posta in palio spartita.

Il primo tempo va ai minerari (ai punti) per essere riusciti a portarsi con maggiore impeto in avanti con le folate di Edoardo Piras, Salvi Costa ed Alvarenga. Nella ripresa, la girandola di cambi di Demartis riscuote i bianconeri dal torpore che sciupano, a pochi minuti dal 90’, l’occasione del vantaggio con Tapparello, murato da Riccio dentro l’area di rigore.

