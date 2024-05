Ossese e Ferrini, tutto in 90 minuti 

OSSI. Da una parte un’autentica schiacciasassi del campionato, capace di disintegrare ogni record in casa racimolando più punti (42) dell’Ilvamaddalena (41), promossa a pieni voti in Serie D. Dall’altra una habitué dei piani alti che è riuscita ancora una volta, partendo a fari spenti e senza clamori, nell’impresa di vestirsi da gala nel finale di stagione. L’Ossese oggi alle 16 sfida la Ferrini al “Walter Frau” nella semifinale playoff (a gara secca) che decreterà l’antagonista, in finale, della vincente tra Villasimius e Tempio.

Il tecnico Mario Fadda contro Sebastiano Pinna, ancora una volta in semifinale. Due anni dopo quel drammatico Ferrini-Taloro per l’attuale allenatore dei cagliaritani. «Fummo sfortunati», ammette Pinna, «perdemmo al 118’ con due risultati su tre a favore e non passammo, mentre ora le parti sono invertite. Non abbiamo pressioni, siamo sereni. Continuo a dire che nelle prime cinque posizioni c’è un’intrusa: noi, che abbiamo speso meno di tutti valorizzando dei giovani nati nel 2006 e nel 2007. Ai ragazzi dirò di dare tutto e di fare in modo che non possano avere rimpianti».

Serafico Fadda: «L’Ossese si presenta con l’umore alto, conscio di avere delle buone carte per giocarsi il passaggio del turno. Sarà dura ma siamo in casa: è un piccolo vantaggio che cercheremo di sfruttare. Il pubblico sarà il nostro dodicesimo uomo in campo. L’errore da non fare? Sicuramente sottovalutare l’avversario. Rispettiamo la Ferrini perché sappiamo quanto sia tosta e ostica. Ci darà fastidio. Noi però siamo carichi. Non stiamo preparando la gara per accontentarci del pari ma per vincere».

RIPRODUZIONE RISERVATA