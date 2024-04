Ossese e Castiadas in pole position, incerto il girone B 

I primi verdetti nei due tornei principali sono già arrivati, con l’Ilva salita in Serie D e il Monastir in Eccellenza. Dal massimo campionato regionale sono scivolati in Promozione il Bosa, il Sant’Elena e la Villacidrese, mentre dalla Promozione A sono passati in Prima categoria il Gonnosfanadiga e la Verde Isola. Il resto è ancora tutto da definire.

Per la Serie D

Domenica in Eccellenza si gioca l’ultima giornata. L’Ossese (59 punti) è già sicura di disputare la semifinale in casa: se non perde a Carbonia arriva seconda, altrimenti deve sperare che il Villasimius non vinca a Ghilarza. I sarrabesi sono terzi a quota 56: con un pareggio si garantirebbero la posizione attuale, se perdessero dipenderebbe dal risultato della Ferrini (quarta a 53) in casa dell’Ilva. I cagliaritani sono a +1 sul Tempio, che riceve la Villacidrese retrocessa: un arrivo a pari punti premierebbe i Galletti. Per il Ghilarza (sesto a 50) l’unica speranza è battere il Villasimius e il contemporaneo ko del Tempio. Oggi si giocherebbero Ossese-Tempio e Villasimius-Ferrini. Ma l’Ossese vincendo andrebbe direttamente in finale per eccesso di distacco sulle rivali se non facessero altrettanto Ghilarza e Tempio.

Per l’interregionale

In Promozione si devono giocare 4 gare. Nel girone A il Castiadas (55 punti) è secondo, il Terralba terzo (51) a +4 sul Pirri e a +6 sul Cus Cagliari. Gli scontri diretti: Castiadas-Pirri domenica, Terralba-Cus alla penultima. Nel girone B la Nuorese è prima (68 punti), poi Alghero (67) e Usinese (65): è in palio anche la promozione diretta. I verdazzurri sfideranno Ovodda, Luogosanto, Stintino, Lanteri; i giallorossi Luogosanto, Sennori, Lanteri, Ovodda; l’Usinese lo Stintino, la Lanteri, la Macomerese (quarta a 58), il Tuttavista.

Per salvarsi

In Eccellenza il Calangianus ha 38 punti, la Tharros 36 e il Carbonia 35: solo la prima del terzetto si salverà direttamente. Le altre faranno i playout. Per i giallorossi domenica ci sarà il Bosa retrocesso, i minerari stanno rimontando, i biancorossi riceveranno l’Iglesias. In Promozione (gruppo A) la Gialeto è terzultima a 33 punti ma a -1 dall’Arbus che oggi farebbe i playout col Lanusei (quintultimo a 38). Nel girone nord è bagarre tra Bonorva (33), Ovodda (32), Abbasanta (30), Santa Giusta (29), Porto Torres (26), Posada (25) e Fonni (24): scendono le ultime tre.

