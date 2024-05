Ossese, conto alla rovescia per la storia 

OSSI. L’appuntamento con la storia, per l’Ossese, ha una data e un luogo. Il 26 maggio, al “Comunale Strinati”, la formazione vincitrice dei playoff regionali di Eccellenza sfiderà il Terni. Sarà l’andata della semifinale degli spareggi nazionali per accedere alla Serie D. Il ritorno, al “Walter Frau” in Sardegna il 2 giugno, sancirà l’avversaria della ligure Rivasamba e della vincente tra il Mapello e l’A.C. Leon (le due finaliste del girone B della Lombardia). Alle porte, dunque, si configura una sfida a quattro serrata. Un mese denso di battaglie e aspettative, fino al fatidico 16 giugno quando verrà incensata la squadra che salirà di categoria.

I numeri

L’Ossese si presenta in terra umbra con un ruolino di marcia impressionante. Tralasciando i dati della Coppa Italia, son 42 i punti e 62 le reti realizzati in campionato tra le mura amiche, 19 le vittorie, 5 i pareggi, 8 le gare perse perlopiù nel girone d’andata (5) e in trasferta (6).

La stagione

Dopo quattro sconfitte nelle prime otto giornate, in pochi si sarebbero aspettati l’exploit dei bianconeri. E invece i ragazzi di Mario Fadda hanno sovvertito i pronostici alzando al cielo la Coppa Italia regionale di Eccellenza (contro il Sant’Elena), accedendo agli ottavi di finale della coppa nazionale (venendo battuti, con qualche polemica, dal Terracina), arrivando secondi alle spalle dell’Ilva e strappando il pass per continuare a sognare un traguardo che i tifosi ossesi sperano e non pronunciano per scaramanzia: la storica promozione in Serie D.

