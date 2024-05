Ossese, chiusura trionfale 

Ossese 3

Villasimius 1

Ossese (4-4-2) : Cherchi, Ubertezzi, Madeddu, Tanda (35’ st Mudadu), Llanos, Fancellu, Mainardi, Scanu (35’ st Chiappetta), Vita, Gueli, Bah. In panchina Antonio Sechi, Ongania, Melis, Alessandro Sechi, Oggiano, Fadda. Allenatore Puggioni (Fadda squalificato).

Villasimius (4-3-1-2) : Arrus, Mastino, Loi, Magnin, Mancusi (1’ st Argiolas), Centeno (18’ st Riino), Zedda, Melis (42’ st Savage), Camba (18’ st Miranda), Manca (23’ st Marci), Kasama. In panchina Arrus, Loi, Mauro, Koudadio. Allenatore Manunza.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : pt 13’ Gueli, 39’ Mainardi, 43’ Bah; st 31’ Melis.

Note : ammoniti Vita, Ubertazzi, Llanos, Mancusi, Mastino; spettatori 500.

Abbasanta. Superando il Villasimius per 3-1 l’ Ossese stacca il biglietto per gli spareggi nazionali e fra due settimane avrà l’opportunità di giocarsi, con il Terni, l’andata della semifinale per il salto in Serie D. Il sogno continua per la compagine di Mario Fadda, alla quale è bastato un grande primo tempo per avere ragione dei sarrabesi i quali non hanno certo sfigurato ma si sono arresi alla supremazia di una squadra con un organico di prim’ordine in ogni reparto. L’undici di Nicola Manunza ha fatto comunque la sua parte ed essere arrivati allo spareggio è un risultato di assoluto prestigio, considerato che nessuno a inizio stagione lo metteva fra quelli d’alta classifica.

Subito avanti

L’Ossese, sostenuta da un gran pubblico arrivato in massa ad Abbasanta e che non ha smesso un attimo di incitarla, fa capire dalle prime fasi del match di voler vincere a tutti i costi. La partenza dei bianconeri è terrificante, con due azioni che spaventano la retroguardia avversaria. Il Villasimius tenta di reagire e al 9’ si fa pericoloso su un’azione di calcio d’angolo, ma il portiere Cherchi è attentissimo e sventa la minaccia. Al 13’ però l’Ossese passa in vantaggio: capitan Mattia Gueli, sicuramente uno dei migliori in campo, fa partire una rasoiata imprendibile che si insacca sorprendendo Arrus. Dopo lo svantaggio c’è ancora una timida reazione di Camba e compagni, ma i sassaresi prima che finisca il tempo mettono a segno le altre due marcature che di fatto chiudono la gara. Al 39’ Mainardi fa partire un bolide che colpisce la parte interna della traversa e si infila in rete: accenno di protesta in campo e in panchina perché il pallone forse non ha completamente superato la linea bianca, ma arbitro e assistente convalidano il gol. Al 43’ i bianconeri portano a tre le marcature grazie al velocissimo Bah che ancora una volta beffa la difesa.

Sconfitta meno amara

Ripresa meno intensa, con il Villasimius che non impensierisce quasi mai l’Ossese. Al al 31’ però una bellissima punizione di Melis si infila nell’angolino basso alla destra di Cherchi e porta il punteggio sul 3-1. Nell’ultimo quarto d’ora e nei 5’ di recupero non succede nulla e l’Ossese può festeggiare il grande traguardo raggiunto.

