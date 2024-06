ossese beffata a tre minuti dal 90’ 

OSSESE 1

TERNI FC 1

Ossese (4-3-3 ): Cherchi; Ubertazzi, Fancellu, Llanos, Madeddu (21' st Sechi Al.); Tanda, Gueli, Scanu (45' st Vita); Bah (24' st Oggiano), Villa, Mainardi. In panchina Sechi An., Melis, Fadda, Chiappetta, Contini, Mudadu. Allenatore Fadda.

Terni FC (4-2-3-1) : Cunzi; Dianda (21' st De Sagastizabal), Gaggiotti, Romei, Flavioni; Dida (40' st Leonardi), Carletti; Pacilli, Bagnato, Pescicani (30' Ronconi); Tozzi Borsoi (43' Valerio). In panchina Ambrogi, Cianchetta, Fabris, Lora, Proietti. Allenatore Borrello.

Arbitro : Iudicone di Formia.

Reti : 2’ Fancellu, 42’ st Leonardi.

Note : ammoniti Tanda, Madeddu, Bah; Flavioni, Gaggiotti, Dida, Leonardi, Cunzi, Virgilio; espulso Ibba.

OSSI. Lacrime e applausi. L’uscita di scena a testa china con un sorriso di commiato, abbozzato. Il grigiore permane ma è trafitto dal sole, spazzato via dai ringraziamenti, tanti, del pubblico riconoscente del “Walter Frau”, per una stagione da incorniciare. Si abbassa il sipario dei playoff per l'Ossese. Con un pareggio, beffardo, arrivato a pochi battiti dal triplice fischio. Il gol in trasferta siglato da Leonardi premia gli umbri che, forti dello 0-0 dell’andata, passano il turno. Sfideranno la Cairese, vincente sul Mapello, nella doppia finale valevole la promozione in Serie D. Il pubblico era quello delle grandi occasioni allo stadio, per un tutto esaurito prevedibile. Più di seicento ossesi assiepati sugli spalti hanno dato manforte ai ragazzi di Fadda. Invano. Non è bastato, nonostante una partenza arrembante. Si, perché il gol del vantaggio, scaturito dopo solo due minuti di gioco, lasciava presagire un finale diverso.

Gara sbloccata

Una punizione battuta da Gueli (2’), sull’out di sinistra, manda al tiro Scanu. il duo Cunzi-Gaggiotti si immola sulla linea e ribatte per Fancellu che si volta e rovescia, insaccando il pallone in rete. I ternani protestano per Gaggiotti rimasto per terra, in seguito al salvataggio, ma il direttore di gara convalida. Il gol, arrivato troppo presto, affievolisce l’ardore iniziale dei padroni di casa che sembrano accontentarsi. Gli avversari ne approfittano e, lesti, si protraggono in avanti, portando alla conclusione Flavioni (8’), Bagnato in volée (10’) e di testa (13’), Pescicani (14’) dal limite e Carletti (19’), murato provvidenzialmente da Cherchi. Il passaggio dei ternani dal 4-3-3 ad un 4-2-3-1, a trazione offensiva, toglie i riferimenti agli ossesi che soffrono i tagli di Bagnato alle spalle della boa Tozzi Borsoi. I bianconeri, invece, si affidano agli strappi dei due esterni Bah e Mainardi e alle bordate dalla distanza di Scanu (27’ e 40’).

Il secondo tempo

L’inizio del secondo tempo è cartacarbone del primo: Gueli (5’) scodella nell’area avversaria, il pallone del raddoppio rimpalla su Fancellu che spara a salve su Cunzi, Al 9’ Mainardi dà il via alle ripetute fughe palla al piede dei bianconeri, sul fronte sinistro. Si ripeterà al 34’ concedendo ad Oggiano la chance del 2-0, sciupato dallo stesso, in precedenza dopo una sgroppata con assist di Ubertazzi (28’). L’Ossese legge il pertugio lo attacca ma non ha le forze per concludere. Il Terni fraseggia e punge dal limite con De Sagastizabal (23’) e, più volte, con Dida. Breda intuisce come può far male e fa entrare al 41’ Leonardi che lo premia, mettendo sotto l’incrocio, con uno splendido mancino al volo, il gol del pareggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA