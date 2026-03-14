Ossese a Villasimius, sfida tra Nuorese e Lanusei 

Per l’Osesse capolista il difficile match di Villasimius, per la Nuorese inseguitrice l’altrettanto complicato incontro con il Lanusei. Oggi in Eccellenza si gioca la 25esima giornata e va avanti la sfida a distanza tra bianconeri e verdazzurri, primi e secondi in classifica, staccati gli uni dagli altri da soli due punti.

La leader va in trasferta e non sarà semplice portare via i 3 punti, perché il club del sarrabus ha un’ottima rosa ed è in netta ripresa; i barbaricini aspettano al Frogheri un’avversaria quinta, quindi quotata, ma ultimamente alle prese con problemi interni (sono stati esonerati pochi giorni fa primo e secondo allenatore). Nel frattempo l’Ilvamaddalena, ex battistrada e adesso terza a -5 dalla vetta, fa fisita al Tempio, quarto e due lunghezze più giù: altro match di alto livello e dal pronostico più che incerto, anche perché le prime quattro possono tutte ancora aspirare al successo finale e dunque alla promozione in Serie D.

In coda il Sant’Elena ultimo e quasi spacciato ospita l’Atletico Uri, fuori dalla lotta promozione, mentre il Tortolì terzultimo e a -3 dalla salvezza direta attende in casa il Taloro Gavoi. La Ferrini Cagliari, 25 punti come gli ogliastrrini, vanno a Santa Teresa, proprio l’ultima squadra oggi a essere salva. Sulla sua stessa linea c’è il Buddusò che sfida in casa l’Iglesias. Chiude Carbonia-Calangianus.

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