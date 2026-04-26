Ossese, a Calangianus prima il pari e poi la festa 

Calangianus 1

Ossese 1

Calangianus (4-4-2) : Coscione, Serra (28’ st A. Mamia), Secci, F. Mamia, Tamponi, Asara, G. Tusacciu (38’ st Careddu), Moreo (6’ st A. Tusacciu), Pirina (9 st’ Sanchez), Perez (14’ st Delogu), Mauro. In panchina Congiunti, Giagheddu, Camara, F. Inzaina. Allenatore Marini.

Ossese (4-4-2) : A. Secchi (39’ st Miretti), F. Mura I, Arca, Di Pietro, Piras (5’ st Sanna), Fancellu, F. Mura II (22’ st A. Mura I), Gueli, Tapparello (5’ st F. Maitini), Glino, Contini (9’ st A. Mura II). In panchina Mainardi, Teliz, Rodriguez, Murru. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Panariti di Torino.

Reti : primo tempo 3’ Tapparello, 11’ Moreo.

Calangianus. Pomeriggio di festa al “Signora Chiara”, dove nell’ultima gara di campionato si sono affrontate Calangianus e Ossese. Una gara di commiato, senza interessi di classifica, che comunque ha offerto sprazzi di bel gioco, nel contesto di un’autentica festa sportiva. Per la cronaca il risultato è stato di 1-1, con rete ospite in avvio di gara (al 3’) di Tapparello. Il pareggio giallorosso arriva all’11’, a firma Moreo.

Al termine della gara, tra il tripudio dei tantissimi sportivi giunti da Ossi, la consegna della coppa da parte del presidente della Figc sarda Gianni Cadoni, fra autentiche scene di giubilo dei supporter bianconeri.

RIPRODUZIONE RISERVATA