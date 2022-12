Osservo, dunque faccio cinema Isreal e lo sguardo di Frammartino 

La sezione principale di IsReal presenta 10 film in gara. Di fatto, il meglio di quanto prodotto a livello mondiale nell’ultimo anno nel campo documentario, con particolare attenzione a opere prime e seconde e a tematiche di rilievo, di estrema attualità. Sono stati privilegiati lavori dall’approccio etnografico nel racconto di geografie umane e sociali, tradizioni comunitarie e trasformazioni locali e globali. Le pellicole sono state selezionate grazie a un bando apposito e sulla base di quanto visto nel corso dei principali festival internazionali. «Quest’anno in particolare modo abbiamo voluto esplorare la condizione del cinema documentario, focalizzando la nostra attenzione soprattutto sulle produzioni isolane», afferma Marco Mulas, direttore del servizio tecnico scientifico dell’Isre. «A tale proposito, nella nostra rassegna ospitiamo dei documenti audiovisuali molto importanti».

Un evento giunto alla settima edizione: 10 i film per il concorso internazionale, 5 nella neonata sezione scenari sardi, poi 3 pellicole fuori concorso e 4 per l’omaggio a Michelangelo Frammartino, l’ospite di riguardo della manifestazione. Ecco i numeri di IsReal, rassegna dal fascino indiscusso. Uno dei capisaldi dell’Istituto superiore regionale etnografico. «È da 40 anni che il nostro Istituto porta a Nuoro il meglio del cinema d’osservazione», dichiara Marcello Mele, direttore generale, «è con tutta evidenza un nostro tratto distintivo». Il direttore artistico di IsReal, Alessandro Stellino, aggiunge: «Questo è stato da sempre uno dei nodi più importanti del lavoro culturale svolto dall’ente».

Il documentario come elemento portante di un appuntamento ricco di spunti. Da oggi e fino al 18 dicembre l’Auditorium del Museo del Costume, a Nuoro, diffonderà cinema di qualità. Il festival IsReal intende proiettare l’Isola al centro di un’ampia riflessione sulla contemporaneità. Stasera alle 20 l’attesa partenza, con la proiezione della pellicola “Eami” di Paz Encina.

Cinema del reale

Concorso internazionale

Scenari sardi

È la novità di questa edizione. Così, la sezione appena istituita, è stata dedicata a opere di natura documentaria realizzate su territorio sardo da registi locali ma non solo. Si è prestata particolare attenzione a corti, medi e lungometraggi capaci di offrire uno sguardo originale e innovativo sulla storia dell’Isola di ieri e di oggi, per rileggerne il passato e illustrarne il presente agli occhi del cinema. Nella categoria sono state accolte opere di formati diversi, realizzate a partire da materiali d’archivio o create in prima persona con nuovi dispositivi di ripresa.

Il regista

Michelangelo Frammartino è l’ospite principale, le sue opere caratterizzeranno IsReal. Regista tra i più rilevanti degli ultimi 10 anni, Frammartino ha rivelato con il suo lavoro uno sguardo unico, capace di attirare l’attenzione a Locarno, Venezia e Cannes.

