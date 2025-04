Osservazioni al Puc, sì alla proroga 

Sì dal Consiglio comunale alla proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni al Piano urbanistico comunale adottato a fine gennaio e contestato dagli agricoltori (anche attraverso una dura nota della Coldiretti) per i troppi vincoli. Una gran parte dei terreni, infatti, ricadrebbe in zona H o comunque in zone vincolate che, in alcuni casi, impedirebbero qualsiasi modifica allo stesso terreno (e dunque col rischio di compromettere la produzione). La proroga è stata votata all’unanimità e dunque i cittadini avranno atri 30 giorni per presentare le osservazioni.

La polemica

In Aula per la prima volta erano presenti decine di agricoltori, preoccupati per il loro futuro. Agricoltori e allevatori supportati dalla Coldiretti. «Oltre l’ottanta per cento del territorio comunale precedentemente in zona agricola - hanno sottolineato il direttore della Coldiretti Giuseppe Casu e il presidente Giorgio Demurtas - viene inserito in zona H di tutela. Questo significa che in tali aree sarà di fatto limitata qualsiasi attività agricola». Appare inoltre incomprensibile «che territori limitrofi come Villaputzu - hanno aggiunto -abbiano nel loro Puc una destinazione agricola E2». La richiesta è dunque quella di annullare la delibera di adozione del Puc «perché questo possa essere adeguatamente discusso e modificato». Proposta di annullamento che è stata fatta anche dal gruppo di minoranza Prospettiva San Vito: «Chiediamo - ha detto il capogruppo Alberto Cuccu - che al prossimo Consiglio comunale venga discussa la proposta della Coldiretti. Noi, per quanto ci riguarda, continueremo a difendere il diritto della comunità sanvitese a essere parte attiva nelle scelte che riguardano il proprio futuro». Minoranza che ha ribadito, appunto, «la convinta e ferma contrarietà per la mancata attuazione di un processo partecipativo aperto e non riservato solo al confronto tra pochi».

La risposta

Il sindaco Marco Antonio Siddi, dopo qualche schermaglia col capogruppo di minoranza per questioni relative all'applicazione del regolamento dello stesso Consiglio comunale, ha rassicurato i cittadini: «Chiederemo - ha detto - di ridurre al minimo le zone H. Da parte nostra c’è tutta la volontà di accogliere le osservazioni che perverranno. Occorre però far presente che l’ultima parola spetta alla Regione e che il Puc è un adempimento obbligatorio, e cioè come Comune adesso o dopo abbiamo l’obbligo di approvarlo altrimenti potrebbe arrivare un commissario e sarebbe anche peggio». In ogni caso «mai - ha aggiunto - questo Consiglio approverà un Piano urbanistico che vada a discapito della comunità locale». Per fare chiarezza il 10 aprile è stato convocato un incontro pubblico (il secondo, dopo quello molto animato che si è tenuto a marzo) alle 17 nella sala conferenze di via Aldo Moro. I tecnici e gli esperti risponderanno alle domande (e alle tante preoccupazioni) dei cittadini.

