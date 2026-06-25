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26 giugno 2026 alle 01:25

«Osservatorio, un passo in avanti» 

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«L’istituzione dell’osservatorio previsto dal Patto di Buggerru è una notizia positiva. Dà finalmente gambe a un accordo nato per affrontare uno dei temi più drammatici del mondo del lavoro: la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori». Così la segretaria generale Uil Sardegna Fulvia Murru sulla decisione della Giunta di istituire l’osservatorio per qualità, salute e sicurezza sul lavoro. «Abbiamo voluto fortemente quel Patto – spiega Murru – perché non ci si può rassegnare al susseguirsi di infortuni e morti sul lavoro. Oggi si compie un passo avanti importante, ma il valore dell’osservatorio si misurerà sulla sua capacità di incidere concretamente nella realtà produttiva dell'Isola.Servono più controlli, più prevenzione, più formazione e una maggiore condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti coinvolti. Allo stesso tempo occorre contrastare il lavoro irregolare, il precariato, gli appalti al massimo ribasso, e tutte quelle situazioni che troppo spesso aumentano i rischi per chi lavora. La Sardegna ha bisogno di affermare un principio semplice: il lavoro deve essere sicuro, dignitoso e di qualità».

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