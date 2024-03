Osservare non è come guardare: l’arteterapia per ammirare un’opera 

Guardare sì, sappiamo farlo, osservare no, è più difficile. Passiamo il giorno a guardare: la tv, i social, i video su YouTube. Osservare, invece, è un’abilità che si impara, e ci vuole il desiderio. L’uzzolo di fermarsi di fronte a un’opera d’arte oltre lo scatto del selfie d’ordinanza. Marco Peri pretende d’insegnarlo con le sue attività nei musei, non ultima quella organizzata con l’Accademia di Arteterapia, diretta da Cristina Muntoni, e aperta pochi mesi fa a Cagliari, in via Ada Negri 28.

Storico dell’arte, consulente educativo per musei e istituzioni culturali, Peri ha ideato il percorso “Oltre il visibile”, un ciclo di cinque incontri nella Pinacoteca e nei Musei civici, dedicato alla contemplazione profonda e all’ascolto attivo di alcune opere artistiche. “Un’esperienza immersiva e sensoriale nell’arte”, iniziata mercoledì scorso si concluderà ad aprile, che costringe le persone a smettere i panni di consumatori compulsivi di immagini, per imparare a leggere i quadri attraverso la meditazione e l’osservazione lenta. E anche per suggerire un modo diverso di “abitare gli spazi museali”, più coinvolgente e meno simile a un tour de force occasionale.

Un'esperienza condivisa, aggiunge il docente dello IED di Cagliari, il cui impegno come educatore museale e formatore è stato premiato con il Marsh Award for Excellence in Gallery Education da parte di Engage (English National Association for Gallery Education). L’opera d’arte si fruisce insieme perché si ha bisogno di confrontare gli sguardi.

Benessere emotivo

La condivisione segna varie attività dell’Accademia di Arteterapia, che pratica l'espressione artistica come mezzo per favorire il benessere emotivo, psicologico e fisico di un individuo. E con questo fine organizza eventi di varia natura aperti a un pubblico eterogeneo, e non solamente a chi padroneggia matite e pennelli. Dalla musicoterapia al potere delle parole, alla danza e alla scienza: è lungo elenco delle iniziative.

Relazioni

«Alla base della scuola», spiega Cristina Muntoni, direttrice e docente dell’Accademia, «c’è l'idea che il processo creativo e l'atto di creare opere d'arte possano aiutare le persone a esplorare emozioni, problemi personali e relazioni in modo non verbale». L’arteterapia, che -dice Muntoni- nel Nord Europa è equiparata alle terapie tradizionali, è spesso utilizzata come complemento a terapie più consuete in vari contesti molto diversi tra loro, dalle cliniche di salute mentale alle scuole, gli hospice e le strutture per anziani.

Sede staccata della storica scuola triennale di Arterapia La Cittadella di Assisi, il cui corso di formazione conferisce il titolo di arteterapeuta, l’Accademia propone incontri e seminari. Familiarizzare con fogli e colori aiuta a prendere contatto con sé stessi e con l’ambiente esterno; a guardare la realtà da punti di vista differenti, a sviluppare fiducia nelle proprie risorse. Del resto, uno studio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con l'University College di Londra, dimostra che le arti sono cruciali per il benessere fisico, emotivo e sociale, e promuovono la qualità della vita.

