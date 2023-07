Osservando il cielo e le stelle con l’astrofisica Barbara Leo 

Occhi puntati sulla volta celeste mercoledì per una serata dedicata al sistema solare con “Osservando le stelle a Perdasdefogu”. L’aviosuperficie Aliquirra ospiterà l'evento e sarà l’astrofisica Barbara Leo, divulgatrice scientifica, e presidente dell'associazione OrbitandO ad accompagnare i partecipanti alla ricerca delle costellazioni. «Al calar del buio, osserveremo le stelle raccontando i miti a esse legati - spiega Leo - in particolare conosceremo le costellazioni dell'estate e quelle che gli antichi navigatori usavano per orientarsi». Appuntamento alle 21.45 nella guest house dell’Aliquirra. L'evento è organizzato dall’associazione Sa Omu Nosta con l’Asd Aliquirra e Comune. (fe. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA